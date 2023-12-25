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Врачи назвали пять мифов о шизофрении, в которые все верят

4:20
Здоровье

Благодаря кинематографу кажется, будто мы обладаем всесторонним пониманием шизофрении. По крайней мере, так может показаться.

Врачи назвали пять мифов о шизофрении, в которые все верят
Фото: openverse by jetheriot is licensed under CC BY 2.0

Шизофрения — не раздвоение личности

Примером этого является измученный и жуткий персонаж Джека Николсона в фильме Стэнли Кубрика "Сияние". Этот персонаж, еще вчера являвшийся интеллигентным писателем и ответственным отцом, внезапно превращается в психопатического убийцу. Подобным образом, супергерой Халк может быть то застенчивым улыбчивым ботаником, то туповатым зеленым гигантом. Наблюдая за "Доктором Джекилом и мистером Хайдом", можно подумать, что шизофрения сводится к раздвоению личности. Но это не так.

Шизофрения не сводится к раздвоению личности (разделение личности на несколько частей называется диссоциативным расстройством личности, что представляет собой отдельное психическое расстройство). Речь идет о расщеплении сознания.

Человек чувствует себя единственным и неделимым. Тем не менее, например, несмотря на свою образованность, он может верить, что инопланетяне перепрограммируют его мозг по ночам. Или считать, что его любящие родственники, заботясь о нем, подсыпают яд в его пищу. У шизофреника нарушены логические связи в сознании, что позволяет сосуществовать противоречащим идеям.

Шизофреники не обязательно склонны к насилию

Этот стереотип также является результатом влияния массовой культуры. На самом деле большинство шизофреников склонны к нерешительности и пассивности. Это связано с нарушениями логических связей, делая сложным разработку плана агрессии.

Шизофреники, как и другие люди, могут проявлять непредсказуемое поведение и вспышки ярости. Однако это чаще всего связано не с самим психическим расстройством, а с сопутствующими факторами, такими как злоупотребление алкоголем или наркотиками, а также глубокие психические травмы.

Шизофрения не всегда развивается из-за стресса

Это тоже не совсем верно. Шизофрения — это сложное психическое расстройство, вызванное множеством факторов:

  • Генетическая предрасположенность
  • Воздействие вирусов
  • Индивидуальные особенности мозга и сбои в его развитии
  • Недостаток питания до рождения
  • Проблемы во время родов
  • Психосоциальные факторы

Хотя стрессы в детстве и взрослой жизни могут сыграть роль, они не являются единственными причинами психического расстройства. Риск заболеть шизофренией существует лишь у тех, кто предрасположен к этому.

Шизофрения не обязательно наследуется

Несмотря на роль генетики в развитии расстройства, ученые еще не определили конкретных генов, ответственных за это. Хотя шизофрения иногда передается от поколения к поколению, это не является строгим правилом. Есть случаи, когда шизофрению диагностируют у пациентов, у которых в семейной истории не было предыдущих случаев психических расстройств. Или, наоборот, болезнь не проявляется у людей с многочисленными шизофреническими родственниками.

Исследователи предполагают, что существуют гены и их комбинации, которые при определенных условиях могут увеличить риск развития шизофрении. Однако нет конкретного гена, который гарантированно вызывает это расстройство.

Люди с шизофренией не менее умны

У тех, кто страдает от шизофрении, действительно могут быть проблемы с логикой, концентрацией внимания и памятью, что может сказаться на классическом IQ. Однако интеллект не ограничивается только рациональной частью. Существует множество видов интеллекта, и шизофреники могут обладать различными талантами, делая значительный вклад в науку и культуру. Например, нобелевский лауреат, математик и экономист Джон Форбс Нэш, танцор и хореограф Вацлав Нижинский, художник Винсент Ван Гог и писатель-фантаст Филип К. Дик. Их диагноз не помешал им достичь успеха и внести вклад в развитие общества.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Попыхов Дмитрий
Проводит исключительно безлекарственную психотерапию неврозов (паническое расстройство, фобии, навязчивости, стрессовое расстройство и др.), владеет арт-терапевтическими, гипнотерапевтическими техниками, ДПДГ и методами краткосрочной стратегической терапии
Специалист Шишов Георгий
Врач психотерапевт, психолог
Специалист Гончарова Маргарита
Специализируется на психодиагностике и консультировании по поводу психических расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением психоактивных веществ, аффективных расстройств, невротических расстройств
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