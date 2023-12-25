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Врачи назвали ТОП-3 продукта с огромным количеством витамина С

2:10
Здоровье

Для поддержания здоровья взрослому мужчине рекомендуется употреблять не менее 90 мг витамина C ежедневно, в то время как женщине достаточно не менее 75 мг. Если же вы беременны, кормите грудью или курите, рекомендуемая дневная норма увеличивается на 35–45 мг.

Врачи назвали ТОП-3 продукта с огромным количеством витамина С
Фото: openverse by chriscom is licensed under CC BY-SA 2.0

Шиповник

Приблизительно в 6 свежих плодах среднего размера содержится 119 мг витамина C (или 426 мг на 100 г). Это превышает дневную норму на 30% как минимум. Шиповник богаче аскорбиновой кислотой в 8 раз по сравнению с апельсином. Однако следует отметить, что для сохранения максимального количества витамина C, лучше употреблять шиповник в сыром виде, поскольку нагревание может привести к потере до 30% содержащейся в нем аскорбиновой кислоты.

Перец чили

Любителям острых и полезных продуктов рекомендуется выбирать зеленый перец чили. Один средний стручок весом примерно 45 г содержит 109 мг витамина C (или 242 мг на 100 г), в то время как у красного чили того же размера — 65 мг. Кроме того, вещество капсаицин, придающее чили остроту, может помочь уменьшить боль и бороться с воспалениями. Употребление перца также может улучшить метаболизм и ускорить сжигание жиров, как показали небольшие исследования, проведенные с использованием 10 г (приблизительно 1 столовая ложка) порошка красного чили.

Сладкий желтый перец

Употребление 100 г сладкого желтого перца (вес небольшого плода) обеспечивает около 180 мг витамина C, что в два раза превышает дневную норму. В ярко-красном перце содержится чуть меньше аскорбиновой кислоты — 128 мг на 100 г продукта, но и этого достаточно для полного удовлетворения потребности организма в этом витамине.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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Проводит диагностику и лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, инфекционных заболеваний, инфекционных болезней детского возраста, мочевыделительной системы.
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