Врачи назвали домашние способы укрепить сосуды

1:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Для того чтобы в доме всегда было вода, необходимо, чтобы трубы внутри были чистыми и способными свободно пропускать нужный объем жидкости. Это применимо и к здоровью вен, артерий, капилляров и артериол. Чтобы сосуды оставались крепкими, чистыми и эластичными, важно бережно относиться к своему телу, регулярно проходить осмотры у терапевта и вести здоровый образ жизни.

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Обеспечьте свой рацион большим количеством овощей и фруктов, богатых витаминами С, К и Е, которые поддерживают прочность и эластичность сосудистых стенок. Предпочтение следует отдавать ярким плодам, содержащим много антиоксидантов.

Уделяйте внимание физической активности. Кардиоупражнения, такие как ходьба, бег в умеренном темпе, плавание, катание на велосипеде или роликах, особенно полезны для сердечно-сосудистой системы.

Если вы вынуждены проводить много времени в сидячем или стоячем положении, старайтесь каждые 30 минут делать небольшие перерывы, выполнять простые упражнения растяжки и наклоны в разные стороны.

Контролируйте свой режим питания, уделяя внимание количеству потребляемой жидкости. Вода разжижает кровь, обеспечивая ей более свободное течение по сосудам и уменьшая нагрузку на стенки сосудов. Рекомендуется выпивать около 2,7 литра жидкости в день для женщин и примерно 3,7 литра для мужчин.

Необходимо также контролировать давление крови, поскольку низкое давление может вызвать проблемы с кровообращением, а высокое может привести к растяжению и микроразрывам в стенках сосудов. При изменениях в давлении важно обсудить это с терапевтом.