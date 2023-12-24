На территории тюменского лагеря, где массово заболели дети из ЛНР, побывали журналисты

1:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

125 детей из Луганской Народной Республики, находившихся в лагере "Олимпийская ребячка" в Тюменской области, заболели в поезде Тюмень-Адлер, и одна 12-летняя девочка скончалась. По информации Роспотребнадзора, у них диагностировали грипп и острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ).

Фото: openverse.org by Daniel Paquet is licensed under CC BY 2.0

Лагерь "Олимпийская ребячка" известен как один из самых популярных детских лагерей Тюменской области. Каждый год здесь отдыхают тысячи детей со всей страны. Перед Новым годом в лагере было оживление: школьники собирались на новогодние мероприятия и каникулы. Однако сегодня, вместо радостных детей, около лагеря стоит машина Следственного комитета. Подробности происшествия в лагере сообщает tmn.aif.ru.

По словам корреспондента Екатерины Скудиной, на территории лагеря сейчас много людей, и все они носят маски.

"На территории лагеря — суета, десятки людей и все в масках. Они выходят из медблока, заходят в другие здания", — рассказала Екатерина. — Что происходит — никто не говорит".

На месте работают сотрудники Следственного комитета, прокуратуры и Центра гигиены.

Родители, чьи дети ожидали новогодних мероприятий в лагере, рассказали, что все праздники отменены до 28 декабря.

Новогодние заезды в лагере предлагали две программы: дневные за 2800 рублей и программы с ночевкой за 3300 рублей. Родителям обещали вернуть деньги за отмененные программы.