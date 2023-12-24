На территории тюменского лагеря, где массово заболели дети из ЛНР, побывали журналисты

125 детей из Луганской Народной Республики, находившихся в лагере "Олимпийская ребячка" в Тюменской области, заболели в поезде Тюмень-Адлер, и одна 12-летняя девочка скончалась. По информации Роспотребнадзора, у них диагностировали грипп и острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ).
Лагерь "Олимпийская ребячка" известен как один из самых популярных детских лагерей Тюменской области. Каждый год здесь отдыхают тысячи детей со всей страны. Перед Новым годом в лагере было оживление: школьники собирались на новогодние мероприятия и каникулы. Однако сегодня, вместо радостных детей, около лагеря стоит машина Следственного комитета. Подробности происшествия в лагере сообщает tmn.aif.ru.
По словам корреспондента Екатерины Скудиной, на территории лагеря сейчас много людей, и все они носят маски.
"На территории лагеря — суета, десятки людей и все в масках. Они выходят из медблока, заходят в другие здания", — рассказала Екатерина. — Что происходит — никто не говорит".
На месте работают сотрудники Следственного комитета, прокуратуры и Центра гигиены.
Родители, чьи дети ожидали новогодних мероприятий в лагере, рассказали, что все праздники отменены до 28 декабря.
Новогодние заезды в лагере предлагали две программы: дневные за 2800 рублей и программы с ночевкой за 3300 рублей. Родителям обещали вернуть деньги за отмененные программы.
Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.