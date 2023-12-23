Похмелье может привести к обезвоживанию, нарушению работы сердечно-сосудистой и пищеварительной систем, а также оказывать негативное влияние на психическое здоровье. Как справиться с похмельем, особенно когда впереди долгие новогодние праздники, рассказала читателям Pravda.Ru эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова.
Фото: "Aperol Spritz" by sarahstierch is licensed under CC BY 2.0.
Справиться с похмельем помогут следующие продукты и блюда:
Смузи: помогут организму справиться с обезвоживанием и загладить вину перед организмом.
Яйца: являются отличным источником белка и помогают вывести остатки алкоголя.
Углеводы: легко усваиваются и помогают восстановить силы.
Бананы: содержат большое количество калия, который помогает восстановить баланс электролитов в организме.
Молочные продукты: йогурт, кефир и другие молочные продукты помогают уменьшить вредное воздействие алкоголя и ускорить восстановление.
Зеленый чай: обладает противовоспалительными свойствами и помогает ускорить выведение алкоголя.
Помимо употребления этих продуктов, важно также пить достаточно воды, чтобы помочь организму быстрее очиститься от алкоголя и его производных. Избегайте применения аспирина, парацетамола и феназепама, так как они могут вызвать опасные побочные действия.
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