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Врачи ответили, стоит ли переживать, если не снятся сны

2:31
Здоровье

В моменты нашего сна организм переходит между фазами медленного и быстрого сна, вместо того чтобы погружаться в состояние бессознательного покоя. Эти фазы чередуются, полностью раскрывая свою сущность только в течение ночи, когда не нарушается работа циркадных ритмов, ответственных за наш отдых.

Врачи ответили, стоит ли переживать, если не снятся сны
Фото: openverse by rlcalamusa1 is licensed under CC BY-SA 2.0

Фаза быстрого сна характеризуется повышенной активностью мозга, начиная с короткой длительности первой фазы и увеличиваясь ближе к утру. В этот период глаза под веками активно двигаются, дыхание становится чаще и нерегулярное, создавая почву для ярких и запоминающихся сновидений.

В периоды продолжительного сна также возможны сновидения, но они часто оказываются простыми, отрывочными, менее яркими и менее последовательными.

Все сновидения основаны на воспоминаниях, чувствах и образах, полученных в бодрствующем состоянии, и даже самые странные из них содержат элементы реальности. Например, у людей с депрессией могут сниться кошмары, отражающие их тяжелое психическое состояние.

Научное сообщество все еще не до конца разобралось, какова польза от сновидений. Одно из популярных объяснений заключается в том, что сновидения могут помочь человеку справиться с эмоциями и лучше понять окружающий мир. Во время сна происходит отбор воспоминаний, которые либо интегрируются в долговременную память, либо удаляются, предоставляя своего рода "разгрузку".

Некоторые исследования также указывают на связь между количеством быстрого сна и творческим мышлением, предполагая, что активная мыслительная деятельность, связанная со сновидениями, способствует развитию ассоциативных связей в мозге.

Однако более подробно изучена общая польза сна, включая вывод токсинов из мозга. Иногда отсутствие сновидений является нормой, но в некоторых случаях может указывать на проблемы со здоровьем. Большинство сновидений, хотя и продолжительные, забываются, так как способность к запоминанию информации снижается во время фаз быстрого сна. Фиксируется только тот сон, который предшествует пробуждению, и с памятью, восстанавливаемой после пробуждения, возвращается способность к запоминанию сновидения. Яркость и конкретность содержания сна также влияют на его запоминаемость.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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