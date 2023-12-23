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Американка, имеющая две матки, стала матерью двух здоровых девочек

1:09
Здоровье » Акушерство и гинекология

Жительница Соединённых Штатов, у которой было диагностировано удвоение матки, а также шейки матки, родила двух здоровых девочек. Об этом сообщается на местном телеканале WVTM 13.

Американка, имеющая две матки, стала матерью двух здоровых девочек
Фото: openverse by flequi is licensed under CC BY 2.0

По данным материала, у Келси Хэтчер при рождении был диагностирован редкий порок развития, при котором у женщины формируются две отдельные матки. Тем не менее, это не помешало ей стать мамой уже в четвёртый раз. К тому же, на этот раз она оказалась в шоке от того, что оказалась беременной двойней. Оба малыша развивались у американки в разных матках.

Врачи сообщили, что вероятность таких случаев составляет один на миллион. Роды Хэтчер продолжались около 20 часов. Первый ребенок родился естественным путем, а второму помогли появиться на свет с помощью кесарева сечения.

В прошлом ноябре издание MedicalXpress сообщало о случае женщины из США, у которой также было обнаружено двойное удвоение матки, и которая забеременела двойней — в каждой матке у неё было по одному ребёнку.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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