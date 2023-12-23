British Medical Journal: шампанское может таить опасность для глаз

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Шампанское является опасным напитком для глаз. К такому выводу пришли офтальмологи из Кембриджского, Мичиганского университетов. а также других научных организаций.

Фото: wikimedia.org by Simon Law from Montréal, QC, Canada is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Эксперты уточнили в статье для British Medical Journal, что имеются в виду пробки от шампанского, которые, согласно статистике, не так уж и редко попадают в глаз. Это чревато кровоизлиянием в переднюю камеру глаза, или же травматической ретинопатией. Такого рода повреждения глаз очень опасны и в некоторых случаях могут стать причиной потери зрения.

Люди могут ослепнуть из-за попадания пробки из-под шампанского намного чаще, чем принято думать. Полного восстановления после таких ударов никто не гарантирует, а у 26% пострадавших слепота остаётся навсегда.

Осложнения от удара пробкой в глаз может проявиться не сразу, а спустя время. У пострадавших может нарушаться подвижность зрачков, фиксироваться травматическая оптическая невропатия либо посттравматическая глаукома.