Кардиолог Фомичева: промокшие ноги могут способствовать развитию проблем с сердцем

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Промокшие ноги негативно влияют на иммунитет, а через время он, в свою очередь, может вылиться в проблемы с сердцем. На это обратила внимание врач-кардиолог "СМ-Клиника" Анастасия Фомичева.

Фото: openverse.org by Tavin's Origami is licensed under CC BY 2.0.

Врач отметила, что сами по себе отсыревшие ноги к заболеваниям сердца не ведут, потому что они возникают всё-таки из-за вирусной или бактериальной инфекции.

"Однако при переохлаждении может возникнуть снижение иммунитета, при котором в организм попадает та самая инфекция, вследствие чего может развиться, например, инфекционный эндокардит", — подчеркнула Фомичева.

Врач пояснила, что это заболевание представляет из себя воспалительные заболевания эндокарда (то есть внутренней оболочки сердца), когда на клапанах сердца откладываются болезнетворные микроорганизмы.

Кардиолог добавила, что по такой же схеме развиваются вирусный миокардит или воспалительная кардиомиопатия.

Кроме того, с мокрыми ногами в организм может попасть грибковая инфекция, которая также может запустить воспалительную реакцию миокарда, добавляет Газета.Ru.

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