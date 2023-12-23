Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зуб мегалодона возрастом 3,5 миллиона лет впервые в истории найден нетронутым на глубоководном дне
Сиквел "Аквамена" стартовал вдвое хуже первой части
"Москалей треба потребляти": откровение Лолиты скинуло маску
Зеленский на ставке требовал держать Авдеевку любыми способами до весны
Автоэксперт Кукарин нашел вескую причину не передвигаться на машине со снегом на крыше
Эксперт рассказал, как выбрать качественный ноутбук
Дело новосибирского треш-блогера Киселева, стрелявшего за рулем, направлено в суд
Актёр, сыгравший Артура Моргана в RDR 2, объявил о своей новой роли
Житель Хабаровска получил 16 лет за убийство возлюбленной из Новосибирска

Кардиолог Фомичева: промокшие ноги могут способствовать развитию проблем с сердцем

1:12
Здоровье

Промокшие ноги негативно влияют на иммунитет, а через время он, в свою очередь, может вылиться в проблемы с сердцем. На это обратила внимание врач-кардиолог "СМ-Клиника" Анастасия Фомичева.

Кардиолог Фомичева: промокшие ноги могут способствовать развитию проблем с сердцем
Фото: openverse.org by Tavin's Origami is licensed under CC BY 2.0.

Врач отметила, что сами по себе отсыревшие ноги к заболеваниям сердца не ведут, потому что они возникают всё-таки из-за вирусной или бактериальной инфекции.

"Однако при переохлаждении может возникнуть снижение иммунитета, при котором в организм попадает та самая инфекция, вследствие чего может развиться, например, инфекционный эндокардит", — подчеркнула Фомичева.

Врач пояснила, что это заболевание представляет из себя воспалительные заболевания эндокарда (то есть внутренней оболочки сердца), когда на клапанах сердца откладываются болезнетворные микроорганизмы.

Кардиолог добавила, что по такой же схеме развиваются вирусный миокардит или воспалительная кардиомиопатия.

Кроме того, с мокрыми ногами в организм может попасть грибковая инфекция, которая также может запустить воспалительную реакцию миокарда, добавляет Газета.Ru.

10 Тревожных Признаков Того, Что Ваше Сердце Не в Порядке
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
Специалист Славина Ирина
Занимается ведением больных терапевтического профиля по направлениям кардиологии, пульмонологии, нефрологии и гастроэнтерологии
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
Популярное
В Китае уверены, что Германия пожалеет о попытках конфискации российских активов

На Западе вновь заговорили о конфискации российских активов. В Германии прокуратура хочет изъять 720 млн евро. Но в Берлине могут пожалеть, отмечает Baijiahao.

Шольц пожалеет о попытках конфисковать активы РФ, Россия наверняка преподнесёт сюрприз
Запад конфискует замороженные активы РФ, но не для передачи Украине
Украине не достанутся конфискованные в ЕС российские активы
Певец Лепс поддержал Шамана после отказа Агутина выходить с ним на сцену
"Самые бессовестные!": Родина назвала звезд с самыми "похабными" нарядами на вечеринке у Ивлеевой
Весь мир уже неспособен победить армию России Дмитрий Плотников Прослушка Залужного: версии и факты Алексей Гончаров Уроки Плевны: военные лавры русским доставались дорогой ценой  Сергей Лебедев
Быстрый ужин: лаваш с фаршем готовить проще просто — всё завернули и испекли в духовке
Стас Михайлов и Игорь Крутой исполнили в дуэте песню из "Слова пацана"
Листья рассады будут яркими, а стебли — толстыми: одна ложка этого продукта поможет вырастить крепкую рассаду
Листья рассады будут яркими, а стебли — толстыми: одна ложка этого продукта поможет вырастить крепкую рассаду
Последние материалы
Сиквел "Аквамена" стартовал вдвое хуже первой части
"Маска Золушки", детокс-капельницы: как быстро восстановить кожу после праздников
Врач назвал десять признаков, указывающих на проблемы с почками
"Москалей треба потребляти": откровение Лолиты скинуло маску
Нутрициолог рассказал про правильное сочетание продуктов
Зеленский на ставке требовал держать Авдеевку любыми способами до весны
Автоэксперт Кукарин нашел вескую причину не передвигаться на машине со снегом на крыше
Эксперт рассказал, как выбрать качественный ноутбук
Дело новосибирского треш-блогера Киселева, стрелявшего за рулем, направлено в суд
Актёр, сыгравший Артура Моргана в RDR 2, объявил о своей новой роли
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников