Губы подвержены пересыханию и трещинам из-за некоторых особенностей и воздействия различных факторов. В первую очередь, на губах мало сальных желёз, что приводит к отсутствию естественной защитной смазки, а их тонкая кожа легко подвергается травмам.
Ультрафиолетовые лучи способствуют потере влаги губами, особенно у людей со светлой кожей и старше 45 лет. При наличии длительных язв, не заживающих в течение нескольких месяцев, необходима консультация врача.
Строение губ приводит к быстрой потере влаги в жаркую или сухую погоду, что делает их поверхность жесткой и склонной к трещинам.
Сужение сосудов в ответ на холод уменьшает поступление крови к губам, что может вызвать их пересыхание и образование трещин.
Облизывание губ быстро усиливает сухость, особенно в погоду с высокой или низкой температурой.
Постоянное движение воздуха вокруг рта приводит к более быстрому пересыханию губ.
Недостаток влаги в организме влияет на уровень сухости и ломкости кожи, в том числе губ.
Некоторые компоненты в косметике могут вызывать раздражение и трещины на губах, особенно если содержат камфорное масло, ароматизаторы, ланолин и другие вещества.
Сухость губ может быть признаком аллергии, экземы, заболеваний щитовидной железы или побочной реакции на лекарства.
Нехватка железа и витаминов группы В иногда приводит к трещинам на губах; рациональное питание и консультация с врачом могут помочь исправить ситуацию.
На Западе вновь заговорили о конфискации российских активов. В Германии прокуратура хочет изъять 720 млн евро. Но в Берлине могут пожалеть, отмечает Baijiahao.