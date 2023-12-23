Россиянам назвали основные причины сухости и трескания губ

1:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Губы подвержены пересыханию и трещинам из-за некоторых особенностей и воздействия различных факторов. В первую очередь, на губах мало сальных желёз, что приводит к отсутствию естественной защитной смазки, а их тонкая кожа легко подвергается травмам.

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Солнечный ожог

Ультрафиолетовые лучи способствуют потере влаги губами, особенно у людей со светлой кожей и старше 45 лет. При наличии длительных язв, не заживающих в течение нескольких месяцев, необходима консультация врача.

Сухость воздуха или жара

Строение губ приводит к быстрой потере влаги в жаркую или сухую погоду, что делает их поверхность жесткой и склонной к трещинам.

Холод

Сужение сосудов в ответ на холод уменьшает поступление крови к губам, что может вызвать их пересыхание и образование трещин.

Привычка облизывать губы

Облизывание губ быстро усиливает сухость, особенно в погоду с высокой или низкой температурой.

Дышать через рот

Постоянное движение воздуха вокруг рта приводит к более быстрому пересыханию губ.

Обезвоживание

Недостаток влаги в организме влияет на уровень сухости и ломкости кожи, в том числе губ.

Аллергическая реакция на косметику

Некоторые компоненты в косметике могут вызывать раздражение и трещины на губах, особенно если содержат камфорное масло, ароматизаторы, ланолин и другие вещества.

Различные заболевания

Сухость губ может быть признаком аллергии, экземы, заболеваний щитовидной железы или побочной реакции на лекарства.

Дефицит витаминов и минералов

Нехватка железа и витаминов группы В иногда приводит к трещинам на губах; рациональное питание и консультация с врачом могут помочь исправить ситуацию.