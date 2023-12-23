Врачи рассказали, как не сбить режим сна в новогодние праздники

2:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Обычно человеку необходимо спать от 7 до 9 часов в сутки. Недостаток сна может повысить риски развития диабета, повышенного давления, болезней сердца и депрессии. Однако, в преддверии нового года, привычный режим часто нарушается из-за подготовки к праздникам, покупок подарков и выбора наряда для праздничных мероприятий.

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Однократное нарушение сна может показаться незначительным, но регулярные нарушения могут привести к его дефициту. Несмотря на то, что человек может не ощущать усталости, недосып влияет на умственную и физическую работоспособность. Решение проблемы кажется простым - просто выспаться в выходные. Однако, восстановление после длительного периода недосыпа может потребовать нескольких недель.

Соблюдайте постоянный график сна

Оптимально засыпать между 10 и 11 вечера, но главное - поддерживать постоянный режим, близкий к обыденному графику. Это поможет избежать трудностей при возвращении к привычному режиму после праздников.

Обратите внимание на питание

Избегайте плотных ужинов перед сном, постарайтесь ужинать за 3 часа до сна. Ограничьте употребление кофеина и алкоголя, особенно перед сном.

Ограничьте дневной сон

Не увлекайтесь дневным сном, постарайтесь дремать не более 10-20 минут до 15:00.

Больше двигайтесь

Прогулки на свежем воздухе и физическая активность помогут регулировать циркадные ритмы и улучшить качество сна. Избегайте интенсивных тренировок перед сном.

Справляйтесь с джетлагом

Если вы собираетесь в другой часовой пояс, планируйте изменения в режиме заранее, а по прибытии следуйте местному времени. Пользуйтесь световой терапией для поддержания циркадных ритмов.

Соблюдение этих рекомендаций поможет вам не только поддерживать здоровый режим сна в предновогодний период, но и облегчит адаптацию после завершения праздников.