Обычно человеку необходимо спать от 7 до 9 часов в сутки. Недостаток сна может повысить риски развития диабета, повышенного давления, болезней сердца и депрессии. Однако, в преддверии нового года, привычный режим часто нарушается из-за подготовки к праздникам, покупок подарков и выбора наряда для праздничных мероприятий.
Однократное нарушение сна может показаться незначительным, но регулярные нарушения могут привести к его дефициту. Несмотря на то, что человек может не ощущать усталости, недосып влияет на умственную и физическую работоспособность. Решение проблемы кажется простым - просто выспаться в выходные. Однако, восстановление после длительного периода недосыпа может потребовать нескольких недель.
Оптимально засыпать между 10 и 11 вечера, но главное - поддерживать постоянный режим, близкий к обыденному графику. Это поможет избежать трудностей при возвращении к привычному режиму после праздников.
Избегайте плотных ужинов перед сном, постарайтесь ужинать за 3 часа до сна. Ограничьте употребление кофеина и алкоголя, особенно перед сном.
Не увлекайтесь дневным сном, постарайтесь дремать не более 10-20 минут до 15:00.
Прогулки на свежем воздухе и физическая активность помогут регулировать циркадные ритмы и улучшить качество сна. Избегайте интенсивных тренировок перед сном.
Если вы собираетесь в другой часовой пояс, планируйте изменения в режиме заранее, а по прибытии следуйте местному времени. Пользуйтесь световой терапией для поддержания циркадных ритмов.
Соблюдение этих рекомендаций поможет вам не только поддерживать здоровый режим сна в предновогодний период, но и облегчит адаптацию после завершения праздников.
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