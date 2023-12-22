Офтальмолог Аскерова назвала продукты, вредящие зрению

Проблемы со зрением являются одними из наиболее распространенных нарушений здоровья человека. В современном мире глаза подвергаются постоянному воздействию большого объема излучений, а также многие офтальмологические заболевания могут передаваться по наследству.

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Однако не всем известно, что неправильное питание также является фактором риска. Доктор офтальмологии Нурлан Аскерова из Видновской клиники Минздрава МО рассказала в интервью Общественной Службе Новостей, какие продукты лучше избегать, чтобы сохранить зрение здоровым на протяжении всей жизни.

"Прежде всего, следует упомянуть об алкоголе: его регулярное употребление приводит к атрофии зрительного нерва", — заявила эксперт.

"Алкогольные напитки расширяют сосуды, увеличивая давление на глазное яблоко. Чрезмерное употребление алкоголя может привести к частичной или полной потере зрения".

По словам врача, еще одним "рисковым" продуктом является хлеб.

"Мучная продукция содержит крахмал, который увеличивает уровень инсулина во время пищеварения. Быстрое усвоение крахмала провоцирует сокращение связывающего белка, что негативно влияет на развитие глазного яблока", — рассказала она.

"Кроме того, другие продукты, богатые углеводами, такие как макароны, рис, картошка, могут ухудшить состояние макулы — центральной части сетчатки глаза. Рекомендуется ограничивать их потребление".

Также офтальмолог рекомендует ограничивать потребление продуктов с добавками E-типа, таких как чипсы, сухарики, газированные напитки и другие.

"Такие продукты отрицательно влияют на общее здоровье организма и зрение", — добавила Аскерова.

"Также стоит упомянуть кофе, который негативно влияет на кровоснабжение сосудов глаз, что может привести к снижению зрения, и соль — ее избыточное употребление задерживает жидкость в организме, повышая внутриглазное давление".