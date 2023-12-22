Диетолог Анохина рассказала о витаминах, нехватку которых все испытывают зимой

Диетолог Анастасия Анохина назвала четыре витамина, нехватку которых все испытывают зимой. Она подчеркнула, что в холодное время нашему организму они особенно необходимы, потому что исчезают сезонные овощи и фрукты, и начинает хотеться горячей жирной и сытной пищи.

Фото: https://www.theinspirespy.com/14-interesting-facts-about-vitamins-no-one-told-you-about/

В том числе, в первую очередь, организм испытывает нехватку витаминов D, C, A и группы B. Их дефицит может напрямую повлиять на качество жизни.

Исправить ситуацию можно, если немного поменять свой рацион. Так, для восполнения витамина C следует добавить в свою диету цитрусовые и отвар шиповника. Витамины группы В содержатся в рыбе, грибах, крупах и изделиях из цельнозерновой муки.

В то же время, витамин А или ретинол находится в яйцах, хурме, тыкве и моркови. При употреблении этих продуктов нужно добавлять растительное масло, так как ретинол — это жирорастворимый витамин.

Витамин D, подчёркивает эксперт, дефицит которого наблюдается из-за нехватки солнечного света зимой, можно восполнить, принимая специальные препараты. Однако делать это нужно только после консультации с врачом.