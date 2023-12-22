Эксперты назвали продукты, которые необходимо употреблять зимой

1:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Суп не только снабдит организм необходимыми витаминами, но также предоставит ему дополнительную энергию. В холодное время года особенно важно увеличить потребление пищи, чтобы поддерживать тепло в организме. Врачи делятся рекомендациями о том, какие продукты следует включить в рацион зимой, чтобы предотвратить заболевания, вызванные низкими температурами и отсутствием солнечного света. Они подчеркивают значимость наличия в рационе бананов и капусты. Капуста способствует укреплению сосудов и нормализации обмена веществ.

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Врачи также советуют увеличить употребление корнеплодов, особенно моркови, богатой витамином А. Репа, редька, свёкла и картошка также рекомендуются, но с учетом контроля за количеством употребляемых овощей данного типа из-за их высокого содержания крахмала, сообщает "В Татарстане".

Помимо этого, в рационе важно регулярно включать рыбу и разнообразные виды супов, что способствует поддержанию общего состояния здоровья. Суп, благодаря своей низкой калорийности, становится отличным выбором для поддержания тепла в организме в зимний период, обеспечивая его не только витаминами, но и дополнительной энергией.





