Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Суд отказал Киркорову в уменьшении кадастровой стоимости его квартиры на 90 млн рублей
Чиновник Узбекистана нецензурно послал Прилепина, призывшего присоединить к РФ территории СССР
В Удмуртии резко сократилось производство электричества
8 секретных функций автомобиля, о которых полезно знать каждому водителю
Ядерная безопасность Украины будет контролироваться США
В университете в Праге неизвестный устроил стрельбу: несколько погибших и десятки раненых
Мумия домашнего животного: зачем и почему древние египтяне делали это?
NetEase: Россия неожиданно сорвала триумф США в Совбезе ООН
Мама 12-летней школьницы винит в ее смерти руководство лагеря

Россиянам рассказали, как определить "опасную" головную боль

2:08
Здоровье

В Международной классификации головных болей насчитывается множество видов этого болезненного состояния. Однако для самостоятельной диагностики их можно разделить на две обширные категории: первичные и вторичные. Об этих группах более подробно рассказала руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL, Ольга Малиновская.

Россиянам рассказали, как определить "опасную" головную боль
Фото: openverse by makelessnoise is licensed under CC BY 2.0.

В первом случае боль не является следствием какого-либо другого заболевания; она сама по себе представляет собой основную причину неприятных ощущений. Это, как правило, бывают мигрени и головные боли напряжения.

"Если вы сталкиваетесь с головными болями более чем пару-тройку раз в месяц, стоит вести дневник, в который следует записывать дату, продолжительность, интенсивность и другие особенности приступа", — подчеркнула эксперт.

В случае, если приступы происходят 15 раз в месяц и чаще, можно говорить о хроническом характере. Такая частота требует обязательного обращения к специалисту. Тем не менее, источником беспокойства может оказаться не мигрень, а совершенно другое заболевание или состояние, сопровождаемое головной болью. Возможно, даже причиной может быть прием определенных лекарств или физическая нагрузка.

Это именно тот случай, когда речь идет о вторичных болях. Причин, приводящих к их появлению, множество, и поэтому для борьбы с ними необходимо понять, что их вызывает, и принять меры. Одним из возможных факторов является повышение артериального давления, предупреждает Малиновская. Особенно острая боль может сопровождать гипертонический криз, сообщает "Вести Подмосковья".

В заключение она подчеркнула, что лечение любого вида боли должен назначать врач только после тщательного обследования и установления диагноза. Это может быть терапевт или невролог, а также существуют специалисты, специализирующиеся именно на лечении боли — альгологи.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Специалист Сутулина Наталия
Специализируется на диагностике и лечении сосудистых заболеваний головного мозга, дегенеративно-дистрофических заболеваний опорно-двигательного аппарата, профилактикой и лечением головокружений, невралгий, атеросклероза, вегетососудистой дистании, головных болей и других заболеваний нервной системы
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
Специалист Нуцалханов Тимур
Занимается полным неврологическим обследованием, изучением работоспособности черепных нервов, лечением головной боли, цереброваскулярной патологии (хроническая ишемия головного мозга, синдром вертебро-базиллярной недостаточности, последствия перенесённых острых нарушений мозгового кровообращения).
Популярное
Российские артисты запоют на французском в новогоднем кино

Российские артисты Кристина Орбакайте, Леонид Агутин, Валерия, Тося Чайкина, Sirotkin, Севиль Велиева, IOWA и Александр Ревва примут участие в создании нового предпраздничного фильма под названием "Я тебя люблю — Je t'aime".

Российские артисты Орбакайте, Агутин, Валерия запоют на французском языке в новогоднем кино
Новая вкусная закуска с крабовыми палочками на новогодний стол: готовится за 10 минут
Простая и нарядная закуска из крабовых палочек для новогоднего стола за 10 минут
Как настоящие: порадуйте своих гостей закуской "грибочки-боровички"
Орхидея зацветёт как бешеная: приготовьте подкормку для растения из этого овоща — бутонов не сосчитаете
Юлия Тимошенко: "Есть только два пола — мужской и женский" Дмитрий Плотников Эстония разработала стратегию "победы Украины над Россией" Любовь Степушова Пустые заводы и полные офисы с магазинами: где стыдятся работать россияне Олег Володин
Соседи обомлеют от восторга: этот дивный кустарник затмит розу и сирень
Про шарлотку забудете: этот пирог готовится за минуты — всё смешали и отправили в духовку
Вкуснейшие пирожки из лаваша из трёх ингредиентов за несколько минут
Вкуснейшие пирожки из лаваша из трёх ингредиентов за несколько минут
Последние материалы
Невероятно простая и вкусная закуска: помидоры с сыром 
Юлия Тимошенко: "Есть только два пола — мужской и женский"
Россиянам рассказали, как определить "опасную" головную боль
Эти советы по уходу за спатифиллумом обеспечат ему хороший рост
Все истекут слюной от восторга: этот куриный рулет запомнится гостям
Психику школьницы, изрезавшей свою одноклассницу, проверят психиатры
Эндокринолог о возможной причине смерти артиста Красилова: при ожирении возникают проблемы с надпочечниками
Вице-премьер Андрей Белоусов назвал приемлемый для РФ курс доллара
Инфекционист Тимаков: грипп А угрожает почти всем россиянам
Экс-подполковник США Виндман: НАТО придётся воевать с РФ после поражения Украины
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников