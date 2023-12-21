Россиянам рассказали, как определить "опасную" головную боль

В Международной классификации головных болей насчитывается множество видов этого болезненного состояния. Однако для самостоятельной диагностики их можно разделить на две обширные категории: первичные и вторичные. Об этих группах более подробно рассказала руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL, Ольга Малиновская.
В первом случае боль не является следствием какого-либо другого заболевания; она сама по себе представляет собой основную причину неприятных ощущений. Это, как правило, бывают мигрени и головные боли напряжения.
"Если вы сталкиваетесь с головными болями более чем пару-тройку раз в месяц, стоит вести дневник, в который следует записывать дату, продолжительность, интенсивность и другие особенности приступа", — подчеркнула эксперт.
В случае, если приступы происходят 15 раз в месяц и чаще, можно говорить о хроническом характере. Такая частота требует обязательного обращения к специалисту. Тем не менее, источником беспокойства может оказаться не мигрень, а совершенно другое заболевание или состояние, сопровождаемое головной болью. Возможно, даже причиной может быть прием определенных лекарств или физическая нагрузка.
Это именно тот случай, когда речь идет о вторичных болях. Причин, приводящих к их появлению, множество, и поэтому для борьбы с ними необходимо понять, что их вызывает, и принять меры. Одним из возможных факторов является повышение артериального давления, предупреждает Малиновская. Особенно острая боль может сопровождать гипертонический криз, сообщает "Вести Подмосковья".
В заключение она подчеркнула, что лечение любого вида боли должен назначать врач только после тщательного обследования и установления диагноза. Это может быть терапевт или невролог, а также существуют специалисты, специализирующиеся именно на лечении боли — альгологи.
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