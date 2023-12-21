Урологи признали новогодние дни самыми опасными для пениса

Риск перелома полового члена на 43% выше в новогодние каникулы, установили немецкие врачи. Об их любопытном исследовании пишет The Guardian в среду.

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Урологи из Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана проанализировали более 3400 случаев перелома пениса, зафиксированных в Германии с 2005 по 2021 год. Оказалось, что деликатная оказия чаще всего приключалась на Рождество, также в летние каникулы и выходные, а канун Нового года в этом смысле не отличается от обычных будних дней.

"Было бы интересно увидеть данные из других стран, но в Германии широко празднуется рождественская неделя, а канун Нового года обычно проходит немного тише", — прокомментировал руководивший исследованием доктор Николаос Пиргидес.

Он также удивился, что на статистике стыдных травм никак не отразились локдауны в 2020 году.

По словам специалиста, перелом полового органа возможен "во время дикого секса, особенно в позах, где вы не находитесь в прямом зрительном контакте" с женщиной, при этом может быть слышен треск, сопровождаемый острой болью, быстрой потерей эрекции, сильными отёками и синяками.

Когда такие пациенты "обращаются к врачу, их пенис часто выглядит как баклажан", добавил Пиргидес.

Он призвал мужчин быть осторожнее в праздники, а если беда, паче чаяния, всё же случится, незамедлительно обращаться за медпомощью, потому что в отсутствие лечения возможны тяжёлые осложнения.