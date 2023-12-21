Невролог Мелилло посоветовал есть чернику и брокколи для здоровья мозга

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Рацион питания оказывает влияние на работу мозга, предоставляя ему необходимые питательные вещества, считают врач-невролог и эксперт по аутизму Роберт Мелилло и нейробиолог Дейл Бредесен. Согласно их мнению, опубликованному в HuffPost, определенные продукты полезны для мозга.

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Мозг потребляет около 20% калорий, поступающих в организм, что делает его органом, потребляющим больше калорий, чем любой другой. По мнению Мелилло, это делает питание ключевым фактором в качестве умственной деятельности. Продукты, богатые флавоноидами, такие как черника и яблоки, могут, по его словам, сохранять молодость мозга и снижать риск развития деменции.

Также врач назвал продукты с противовоспалительным эффектом, такие как зелень, имбирь, брокколи и куркума, полезными для ума. Нейробиолог Бредесен добавил, что жирная рыба и авокадо, содержащие необходимые для здоровья сосудов жиры, а также употребление яиц, богатых ацетилхолином, важным для нервной системы, могут также приносить пользу мозгу.