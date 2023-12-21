Врач Пигарева об опасности незамерзайки с метанолом: может вызвать отравление с летальным исходом

1:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Незамерзающая жидкость с метанолом может быть крайне опасной для здоровья. Об этом напомнила заместитель главного врача по контролю качества и безопасности медицинской деятельности, врач терапевт Клиники "МЕДСИ в Красногорске" Валентина Пигарева.

Фото: "Скорая Медицинская Помощь, Москва - Ambulance, Moscow 44" by mos.ru. Юлия Иванко is licensed under CC BY 4.0.

Эксперт рассказала, что метиловый спирт, который содержится в ряде незамерзаек, — это крайне токсичное вещество, которое вызывает тяжёлые заболевания, вплоть до летального исхода.

"Входящий в состав некоторых незамерзающих жидкостей метиловый спирт — сильный яд, способный воздействовать на нервную и сосудистую системы, зрительные нервы, сетчатку глаз. Он может вызвать острые отравления с летальным исходом при ингаляции, попадании на неповрежденную кожу, заглатывании, раздражает слизистые оболочки верхних дыхательных путей и глаз", — сказала Пигарева.

Если контакт с метанолом является длительным, у человека страдает сердце и печень, развивается неврастения, вегетососудистая дистония и головокружение, портится зрение, пишет Газета.Ru.

Также метанол в составе незамерзаек негативно влияет на ЖКТ и верхние дыхательные пути, отметила врач. Если же в организм случайно попало это вещество, происходит тяжёлая интоксикация, результатом которой является слепота. А 30 грамм метанола, попавшие внутрь, приводят к летальному исходу.