Незамерзающая жидкость с метанолом может быть крайне опасной для здоровья. Об этом напомнила заместитель главного врача по контролю качества и безопасности медицинской деятельности, врач терапевт Клиники "МЕДСИ в Красногорске" Валентина Пигарева.
Эксперт рассказала, что метиловый спирт, который содержится в ряде незамерзаек, — это крайне токсичное вещество, которое вызывает тяжёлые заболевания, вплоть до летального исхода.
"Входящий в состав некоторых незамерзающих жидкостей метиловый спирт — сильный яд, способный воздействовать на нервную и сосудистую системы, зрительные нервы, сетчатку глаз. Он может вызвать острые отравления с летальным исходом при ингаляции, попадании на неповрежденную кожу, заглатывании, раздражает слизистые оболочки верхних дыхательных путей и глаз", — сказала Пигарева.
Если контакт с метанолом является длительным, у человека страдает сердце и печень, развивается неврастения, вегетососудистая дистония и головокружение, портится зрение, пишет Газета.Ru.
Также метанол в составе незамерзаек негативно влияет на ЖКТ и верхние дыхательные пути, отметила врач. Если же в организм случайно попало это вещество, происходит тяжёлая интоксикация, результатом которой является слепота. А 30 грамм метанола, попавшие внутрь, приводят к летальному исходу.
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