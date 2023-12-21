Стоматолог Давидян рассказал, как в Новый год алкоголь разрушит зубы

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Стоматолог Арам Давидян поделился информацией о том, как алкогольные напитки негативно сказываются на состоянии зубов и десен.

Фото: openverse Certo Xornal from Ribeira, Galicia, España. Saúde bucodental

Эксперт отметил, что алкоголь существенно разрушает целостность эмали зубов и причиняет вред слизистой оболочке полости рта. Постоянное употребление алкоголя в период Нового года может провоцировать воспалительные процессы и повреждение эмали, подчеркнул специалист.

Кроме того, алкоголь снижает уровень выделения слюны, создавая неблагоприятную среду в устной полости. Следует помнить, что крепкие напитки также оказывают негативное воздействие на внутренние системы организма, сообщает "МедиаПоток".

Тем не менее, не менее вредными для зубов являются популярные напитки, такие как кофе и чай, поэтому важно не переусердствовать в их потреблении. Для поддержания здоровья полости рта в норме рекомендуется минимизировать потребление сладостей, придерживаться сбалансированного рациона, регулярно посещать стоматолога, правильно чистить зубы и поддерживать регулярное питье воды.