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Хирург Умнов: постоянное употребление яиц на завтрак опасно для гипертоников

1:04
Здоровье

Постоянно есть на завтрак яйца нежелательно, особенно гипертоникам. Так считает врач-хирург, преподаватель Государственного университета просвещения Александр Умнов.

Хирург Умнов: постоянное употребление яиц на завтрак опасно для гипертоников
Фото: commons.wikimedia. org by 16:9clue is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Врач признал, что в целом куриные яйца очень полезны, ведь в них много ценных микроэлементов.

Однако есть категории граждан, которым увлекаться яйцами не стоит. Это граждане, страдающие гипертонией и атеросклерозом. Умнов объяснил, что дело здесь в холестерине, который может ухудшать кровоснабжение и провоцировать сердечно-сосудистые заболевания.

Также важно правильно готовить яйца, чтобы они приносили организму пользу, а не вред, напомнил хирург.

"При недостаточной жарке возможно заражение сальмонеллезом. Повышается риск онкологических заболеваний, если использовать при жарке дешевое подсолнечное масло, бекон, колбасу. Также повышается давление при чрезмерном солении блюда, — сказал Умнов, которого цитирует NEWS. ru.

Польза и вред куриных яиц для давления. Повышают или понижают яйца давление?
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Специализируется на общей хирургии, колопроктологии, хирургической проктологии
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