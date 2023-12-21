Хирург Умнов: постоянное употребление яиц на завтрак опасно для гипертоников

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Постоянно есть на завтрак яйца нежелательно, особенно гипертоникам. Так считает врач-хирург, преподаватель Государственного университета просвещения Александр Умнов.

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Врач признал, что в целом куриные яйца очень полезны, ведь в них много ценных микроэлементов.

Однако есть категории граждан, которым увлекаться яйцами не стоит. Это граждане, страдающие гипертонией и атеросклерозом. Умнов объяснил, что дело здесь в холестерине, который может ухудшать кровоснабжение и провоцировать сердечно-сосудистые заболевания.

Также важно правильно готовить яйца, чтобы они приносили организму пользу, а не вред, напомнил хирург.

"При недостаточной жарке возможно заражение сальмонеллезом. Повышается риск онкологических заболеваний, если использовать при жарке дешевое подсолнечное масло, бекон, колбасу. Также повышается давление при чрезмерном солении блюда, — сказал Умнов, которого цитирует NEWS. ru.

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