Диетолог Чижикова рассказала, почему не стоит смешивать алкоголь и красную икру

0:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог и врач-гастроэнтеролог Анастасия Чижикова предупредила о вредных сочетаниях продуктов на новогоднем столе. Врач отметила, что хотя в науке нет строгих запретов на сочетание продуктов, некоторые комбинации могут быть менее предпочтительны для здоровья.

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Она подчеркнула, что избыточное потребление калорийной и жирной пищи, такой как красная икра, в сочетании с алкоголем может привести к негативным последствиям, таким как набор лишнего веса и обострение хронических заболеваний.

Диетолог также рекомендовала избегать смешивания разных видов алкоголя и не переедать, чтобы избежать проблем с пищеварением и заботы о здоровье пищеварительной системы.