Диетолог и врач-гастроэнтеролог Анастасия Чижикова предупредила о вредных сочетаниях продуктов на новогоднем столе. Врач отметила, что хотя в науке нет строгих запретов на сочетание продуктов, некоторые комбинации могут быть менее предпочтительны для здоровья.
Она подчеркнула, что избыточное потребление калорийной и жирной пищи, такой как красная икра, в сочетании с алкоголем может привести к негативным последствиям, таким как набор лишнего веса и обострение хронических заболеваний.
Диетолог также рекомендовала избегать смешивания разных видов алкоголя и не переедать, чтобы избежать проблем с пищеварением и заботы о здоровье пищеварительной системы.
Лучшим скороспелым сортом огурцов, согласно опытным дачникам, является гибрид с забавным названием «Веселые гномики F1».