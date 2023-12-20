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Врач назвала суточную норму потребления кедровых орехов

1:42
Здоровье

Кедровые орехи обладают множеством полезных свойств, которые делают их популярным продуктом для поддержания здоровья. Они способствуют улучшению умственной деятельности благодаря содержанию антиоксидантов и триптофана, оказывают помощь в контроле сахара в крови при диабете, укрепляют иммунитет, поддерживают гормональный баланс в организме, замедляют процессы старения, а также способствуют росту волос и ногтей, рассказывает читателям Pravda.Ru эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова.

Врач назвала суточную норму потребления кедровых орехов
Фото: https://chefsmandala.com is licensed under https://chefsmandala.com/archaeology-pulses-nuts-grains-pine-nut/

"Кедровые орехи также могут помочь снизить клеточный стресс и воспаление, а также поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы и снижать уровень сахара и холестерина в крови. Рекомендуемая суточная норма потребления кедровых орехов составляет 30-50 г в сутки", — рассказывает эксперт.

При потреблении кедровых орехов следует учитывать следующие противопоказания:

  • Желчекаменная болезнь, холецистит, дискинезия желчевыводящих путей, так как кедровые орехи обладают желчегонным действием и могут привести к усилению симптомов этих заболеваний.
  • Излишняя калорийность, что может быть нежелательно для людей, следящих за потреблением калорий.
  • Возможность аллергических реакций, особенно у лиц с аллергией на орехи или продукты, содержащие пыльцу.

Употребление кедровых орехов в больших количествах может привести к нежелательным последствиям, поэтому рекомендуется соблюдать умеренность в их потреблении и проконсультироваться с врачом в случае наличия медицинских противопоказаний.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
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