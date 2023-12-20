Кедровые орехи обладают множеством полезных свойств, которые делают их популярным продуктом для поддержания здоровья. Они способствуют улучшению умственной деятельности благодаря содержанию антиоксидантов и триптофана, оказывают помощь в контроле сахара в крови при диабете, укрепляют иммунитет, поддерживают гормональный баланс в организме, замедляют процессы старения, а также способствуют росту волос и ногтей, рассказывает читателям Pravda.Ru эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова.
"Кедровые орехи также могут помочь снизить клеточный стресс и воспаление, а также поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы и снижать уровень сахара и холестерина в крови. Рекомендуемая суточная норма потребления кедровых орехов составляет 30-50 г в сутки", — рассказывает эксперт.
При потреблении кедровых орехов следует учитывать следующие противопоказания:
Употребление кедровых орехов в больших количествах может привести к нежелательным последствиям, поэтому рекомендуется соблюдать умеренность в их потреблении и проконсультироваться с врачом в случае наличия медицинских противопоказаний.
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