Врач назвала суточную норму потребления кедровых орехов

1:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кедровые орехи обладают множеством полезных свойств, которые делают их популярным продуктом для поддержания здоровья. Они способствуют улучшению умственной деятельности благодаря содержанию антиоксидантов и триптофана, оказывают помощь в контроле сахара в крови при диабете, укрепляют иммунитет, поддерживают гормональный баланс в организме, замедляют процессы старения, а также способствуют росту волос и ногтей, рассказывает читателям Pravda.Ru эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова.

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"Кедровые орехи также могут помочь снизить клеточный стресс и воспаление, а также поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы и снижать уровень сахара и холестерина в крови. Рекомендуемая суточная норма потребления кедровых орехов составляет 30-50 г в сутки", — рассказывает эксперт.

При потреблении кедровых орехов следует учитывать следующие противопоказания:

Желчекаменная болезнь, холецистит, дискинезия желчевыводящих путей, так как кедровые орехи обладают желчегонным действием и могут привести к усилению симптомов этих заболеваний.

Излишняя калорийность, что может быть нежелательно для людей, следящих за потреблением калорий.

Возможность аллергических реакций, особенно у лиц с аллергией на орехи или продукты, содержащие пыльцу.

Употребление кедровых орехов в больших количествах может привести к нежелательным последствиям, поэтому рекомендуется соблюдать умеренность в их потреблении и проконсультироваться с врачом в случае наличия медицинских противопоказаний.