Daily Mail: общение, хобби и ещё два фактора способствуют здоровому старению

1:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эксперты из американской ассоциации пенсионеров назвали четыре фактора, которые важны для здорового старения человека.

Фото: "Old Man of Lisboa" by kevinpoh is licensed under CC BY 2.0.

Как пишет Daily Mail со ссылкой на экспертов, такими факторами являются наличие хобби, нормальный сон, здоровое питание и много общения.

Учёные напомнили, что деменция, сахарный диабет, депрессии и сердечно-сосудистые заболевания часто развиваются у одиноких людей. И напротив, эти заболевания встречаются намного реже у тех, кто постоянно общается с близкими и друзьями, а также участвует в различных общественных мероприятиях.

Также желающим стареть правильно рекомендуется поддерживать достаточный уровень всевозможной физической активности. Здесь имеется в виду не только спорт, но также пешие прогулки, игры на свежем воздухе, садоводство и т. д.

Пожилым людям важно правильно питаться. Оптимальный выбором в этом плане, по мнению экспертов, является средиземноморская диета, подразумевающая употребление большого количества рыбы, овощей, злаков, морепродуктов и сыра.

Наличие хобби и достаточного количества сна также способствуют здоровому старению. В частности, если человек высыпается, его организм успевает восстанавливаться, а риск болезни Альцгеймера снижается за счёт устранения токсичных белков.

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