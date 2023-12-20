Эксперты из американской ассоциации пенсионеров назвали четыре фактора, которые важны для здорового старения человека.
Как пишет Daily Mail со ссылкой на экспертов, такими факторами являются наличие хобби, нормальный сон, здоровое питание и много общения.
Учёные напомнили, что деменция, сахарный диабет, депрессии и сердечно-сосудистые заболевания часто развиваются у одиноких людей. И напротив, эти заболевания встречаются намного реже у тех, кто постоянно общается с близкими и друзьями, а также участвует в различных общественных мероприятиях.
Также желающим стареть правильно рекомендуется поддерживать достаточный уровень всевозможной физической активности. Здесь имеется в виду не только спорт, но также пешие прогулки, игры на свежем воздухе, садоводство и т. д.
Пожилым людям важно правильно питаться. Оптимальный выбором в этом плане, по мнению экспертов, является средиземноморская диета, подразумевающая употребление большого количества рыбы, овощей, злаков, морепродуктов и сыра.
Наличие хобби и достаточного количества сна также способствуют здоровому старению. В частности, если человек высыпается, его организм успевает восстанавливаться, а риск болезни Альцгеймера снижается за счёт устранения токсичных белков.
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