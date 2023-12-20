Нижегородские учёные из Университета Лобачевского предложили новое средство для борьбы с опухолями. Уточняется, что разработан новый противоопухолевый конъюгат на основе колхицина — лекарственного препарата, выделяемого из растений и обладающего сильным противовоспалительным эффектом. Его работоспособность уже подтверждена по результатам лабораторных тестов.
Данная работа проводилась при поддержке фонда РНФ. По словам исследователей, прежде таких разработок не велось, так как для каждого нового препарата система доставки модифицируется, либо подбирается и создаётся с нуля.
По мнению авторов, новое вещество обладает сниженной токсичностью и может контролируемо, ступенчато воздействовать на опухоль.
Кроме того, отмечается, что разработка снижает скорость роста опухоли примерно в 4-6 раз по сравнению с контрольной группой животных. А приёмы, разработанные исследователями, позволят конструировать системы доставки как для лекарств на основе колхицина, так и для других классов противоопухолевых препаратов.
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