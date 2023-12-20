Нижегородские учёные нашли средство на основе колхицина для борьбы с раком

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Нижегородские учёные из Университета Лобачевского предложили новое средство для борьбы с опухолями. Уточняется, что разработан новый противоопухолевый конъюгат на основе колхицина — лекарственного препарата, выделяемого из растений и обладающего сильным противовоспалительным эффектом. Его работоспособность уже подтверждена по результатам лабораторных тестов.

Фото: https://staticsnews.medsblalabs.com/news-en/wp-content/uploads/2019/05/Benign-Skin.jpg

Данная работа проводилась при поддержке фонда РНФ. По словам исследователей, прежде таких разработок не велось, так как для каждого нового препарата система доставки модифицируется, либо подбирается и создаётся с нуля.

По мнению авторов, новое вещество обладает сниженной токсичностью и может контролируемо, ступенчато воздействовать на опухоль.

Кроме того, отмечается, что разработка снижает скорость роста опухоли примерно в 4-6 раз по сравнению с контрольной группой животных. А приёмы, разработанные исследователями, позволят конструировать системы доставки как для лекарств на основе колхицина, так и для других классов противоопухолевых препаратов.