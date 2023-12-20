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Трихолог рассказала о причинах секущихся кончиков волос: дефицит кальция, белка, цинка

1:08
Здоровье

Трихолог Ольга Кохас в беседе с Pravda.Ru объяснила, для чего нужно отрезать секущиеся кончики волос.

Трихолог рассказала о причинах секущихся кончиков волос: дефицит кальция, белка, цинка
Фото: unsplash .com/photos/LMZzFEavtNQ by Verne Ho verneho is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Специалист отметила, что избавление от секущихся кончиков волос является единственным способом придать волосам эстетический вид.

Она объяснила, что секущиеся волосы свидительствуют о внутренних проблемах организма. Эксперт посоветовала проверить содержание в организме кальция, белка, цинка, железа.

"Но пока не урегулированы внутри организма вот эти процессы, то придётся стричь", — сказала трихолог.

Кохас не видит смысла в использовании "горячих ножниц".

"Мастер должен стричь не прямо волосы, а под определённым углом, потому что строение волоса таково, что там есть такой кортекс, и как раз он разрушается в процессе сечения волос, и если мы пострижем их под углом, например, угол в 45 градусов, чтобы избежать сечения кончиков, тогда это можно на более долгий срок продлить, то есть не каждый месяц стричься, а раз в 3-6 месяцев", — дала советы специалист.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Сыч Антонина
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Дерматолог-трихолог
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