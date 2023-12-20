Трихолог Ольга Кохас в беседе с Pravda.Ru объяснила, для чего нужно отрезать секущиеся кончики волос.

Специалист отметила, что избавление от секущихся кончиков волос является единственным способом придать волосам эстетический вид.

Она объяснила, что секущиеся волосы свидительствуют о внутренних проблемах организма. Эксперт посоветовала проверить содержание в организме кальция, белка, цинка, железа.

Кохас не видит смысла в использовании "горячих ножниц".

"Мастер должен стричь не прямо волосы, а под определённым углом, потому что строение волоса таково, что там есть такой кортекс, и как раз он разрушается в процессе сечения волос, и если мы пострижем их под углом, например, угол в 45 градусов, чтобы избежать сечения кончиков, тогда это можно на более долгий срок продлить, то есть не каждый месяц стричься, а раз в 3-6 месяцев", — дала советы специалист.