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Врач Якушева: найдены 5 продуктов, которые вызывают урчащие звуки в животе

Здоровье

Врач-гастроэнтеролог из консультативно-диагностического центра НКЦ № 2 ЦКБ РАН РНЦХ им. Б. В. Петровского, Елена Якушева, поделилась с "АиФ" информацией о том, как банальное урчание в животе может свидетельствовать о серьезных проблемах в организме.

Врач Якушева: найдены 5 продуктов, которые вызывают урчащие звуки в животе
Фото: "Health, Doctor and Legal Issues" by weiss_paarz_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Обычно живот начинает урчать, когда человек голоден. Но существуют и другие причины, так как урчание может быть результатом прохождения пищи через кишечник. Например, овощи и фрукты, такие как капуста, яблоки, виноград, а также бобовые могут вызвать урчание, поскольку они не полностью перевариваются. Сложные углеводы, попадая в кишечник, становятся пищей для бактерий, что приводит к образованию газов и, следовательно, к урчанию.

Также урчание может быть вызвано непереносимостью лактозы, особенно при употреблении молочных продуктов. Врачи также подозревают, что свежий хлеб с глютеном, а также стрессовые ситуации могут вызывать урчание из-за активного образования газов в кишечнике.

Кроме того, подобный эффект может быть вызван патологическими состояниями, такими как гастрит, язвы, заболевания печени, кишечника и других органов пищеварения.

Для выявления точной причины рекомендуется регулярно обследоваться специалистами и внимательно следить за питанием и общим состоянием здоровья. Если подобный симптом проявляется часто, игнорировать его не рекомендуется.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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