Врач Якушева: найдены 5 продуктов, которые вызывают урчащие звуки в животе

Врач-гастроэнтеролог из консультативно-диагностического центра НКЦ № 2 ЦКБ РАН РНЦХ им. Б. В. Петровского, Елена Якушева, поделилась с "АиФ" информацией о том, как банальное урчание в животе может свидетельствовать о серьезных проблемах в организме.

Фото: "Health, Doctor and Legal Issues" by weiss_paarz_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.