Профессор кардиологии раскрыл самый тревожный признак проблем с сердцем

Постоянные отёки или пастозность лодыжек могут быть очень скверным знаком, предупредил кардиолог, профессор Центра передовых исследований Британского кардиологического фонда Дэвид Ньюби.

Фото: Getty Images/iStockphoto

Он объяснил таблоиду Daily Mirror, что ухудшение работы сердца вызывает скопление жидкости в разных органах и частях тела, но именно в ногах это хорошо заметно. Обратив внимание на опухшие ноги в отсутствие других симптомов, вы, возможно, спасёте себе жизнь.

Профессор уточнил, что отёчность ног может быть также следствием долгого сидения, приёма некоторых лекарств, избытка солёного в рационе, беременности или предменструального состояния.

Однако всегда лучше перестраховаться.

От редакции: принципиальное отличие "сердечных" отёков — они всегда симметричны, то есть опухают обе лодыжки. Но если и одна нога отекла — ничего хорошего в этом нет.

Другие симптомы сердечно-сосудистых заболеваний:

боль в груди,

потливость,

боль в руке, ноге, челюсти или спине,

боль в животе,

ощущение удушья,

сильная усталость,

аритмия.

Сердечно-сосудистые катастрофы — "самый массовый убийца британцев": на их долю приходится каждая четвёртая смерть в стране.