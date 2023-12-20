Постоянные отёки или пастозность лодыжек могут быть очень скверным знаком, предупредил кардиолог, профессор Центра передовых исследований Британского кардиологического фонда Дэвид Ньюби.
Он объяснил таблоиду Daily Mirror, что ухудшение работы сердца вызывает скопление жидкости в разных органах и частях тела, но именно в ногах это хорошо заметно. Обратив внимание на опухшие ноги в отсутствие других симптомов, вы, возможно, спасёте себе жизнь.
Профессор уточнил, что отёчность ног может быть также следствием долгого сидения, приёма некоторых лекарств, избытка солёного в рационе, беременности или предменструального состояния.
Однако всегда лучше перестраховаться.
От редакции: принципиальное отличие "сердечных" отёков — они всегда симметричны, то есть опухают обе лодыжки. Но если и одна нога отекла — ничего хорошего в этом нет.
Другие симптомы сердечно-сосудистых заболеваний:
Сердечно-сосудистые катастрофы — "самый массовый убийца британцев": на их долю приходится каждая четвёртая смерть в стране.
Несколько факторов объясняют, почему рождественский кактус может поникнуть.