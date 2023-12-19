Врач Янг назвала необходимый на столе продукт для защиты от рака и воспалений

1:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Известный эндокринолог Екатерина Янг высказала свою точку зрения в Telegram-канале относительно ежедневного употребления на столе определенного продукта. Специалист выделила капусту как один из наиболее полезных и доступных продуктов, способных обеспечить организм необходимыми витаминами, минералами и клетчаткой. Врач подчеркнула, что полезны все виды капусты, такие как белокочанная, брюссельская, пекинская и брокколи.

Фото: "Health, Doctor and Legal Issues" by weiss_paarz_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Екатерина Янг особо выделила пользу капусты для печени, отметив ее способность помогать избежать застоя желчи и снижать риск возникновения неприятных симптомов, связанных с перегруженностью печени. Она также подчеркнула содержание в капусте сульфорафана, который способствует детоксикации патологических метаболитов эстрогенов и эффективно борется с различными видами рака. Екатерина Янг отметила, что сульфорафан способствует снижению хронического воспаления.

Врач также уделила внимание квашеной капусте, подчеркнув ее высокое содержание пробиотических бактерий, способствующих здоровому пищеварению. Екатерина Янг рекомендовала приправлять квашеную капусту растительным маслом для лучшего усвоения жирорастворимого витамина К2, который присутствует в ней в больших количествах.

Доктор медицинских наук, эндокринолог и старший научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Зухра Павлова также выразила свое мнение о полезности квашеной капусты и других ферментированных продуктов. Она подтвердила, что включение таких продуктов в рацион может помочь предотвратить множество заболеваний, включая онкологические, и уточнила, что маринованные продукты не обладают аналогичными целебными свойствами, в отличие от квашеных.