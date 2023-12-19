Есть заболевания, при которых противопоказано употребление соли, среди них болезни почек и сердечно-сосудистой системы. Но без этого усилителя вкуса человек может потерять аппетит, отказываться от еды, что в итоге негативно сказывается на скорости выздоровления. Для того, чтобы вернуть тягу к пище, можно заменять соль альтернативами. Какими — рассказал читателям Pravda.Ru врач-токсиколог ICDMC Михаил Кутушов.
Фото: "Salt, Four Ways [107/366]" by timsackton is licensed under CC BY-SA 2.0.
Свежевыжатые соки. Это сок лимона, лайма, апельсина, даже мандарин подойдет для заправки блюд. Пара столовых ложек такого сока вернёт еде вкус, особенно выгодно подчеркнет рыбу, мясо и салаты.
Дрессинги без соли. Это разновидность заправок, которую создали японские кулинары, заботящиеся не только о вкусах, но и здоровье людей. В них входят растительные масла и вспомогательные натуральные компоненты: зерна кунжута, редька дайкон, дижонская горчица, винный уксус. Это готовое решение, которое можно найти на полках в супермаркете.
Сушеные овощи помогут добавить блюду аромат, особенно хороши сублимированные виды, так как обладают повышенной концентрацией вкуса. Отдавайте предпочтение помидорам, сладкому и горькому перцу, они имеют природный солоноватый вкус.
Хрен, имбирь и горчица станут достойным заменителем не только соли, но и специй с остринкой. Их можно добавлять свежими или в высушенном виде, готовить заправки и соусы.
Специи и приправы хороши и в сочетании с солью и при её отсутствии. Особенно хороши для пробуждения аппетита базилик, орегано, майоран, тмин, кориандр, мускатный орех, тимьян и паприка. Помимо вкусовых качеств, они улучшают пищеварение, повышают иммунную защиту организма.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ