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Врач назвал безопасные аналоги соли

2:01
Здоровье

Есть заболевания, при которых противопоказано употребление соли, среди них болезни почек и сердечно-сосудистой системы. Но без этого усилителя вкуса человек может потерять аппетит, отказываться от еды, что в итоге негативно сказывается на скорости выздоровления. Для того, чтобы вернуть тягу к пище, можно заменять соль альтернативами. Какими — рассказал читателям Pravda.Ru врач-токсиколог ICDMC Михаил Кутушов.

Врач назвал безопасные аналоги соли
Фото: "Salt, Four Ways [107/366]" by timsackton is licensed under CC BY-SA 2.0.
  • Свежевыжатые соки. Это сок лимона, лайма, апельсина, даже мандарин подойдет для заправки блюд. Пара столовых ложек такого сока вернёт еде вкус, особенно выгодно подчеркнет рыбу, мясо и салаты.
  • Дрессинги без соли. Это разновидность заправок, которую создали японские кулинары, заботящиеся не только о вкусах, но и здоровье людей. В них входят растительные масла и вспомогательные натуральные компоненты: зерна кунжута, редька дайкон, дижонская горчица, винный уксус. Это готовое решение, которое можно найти на полках в супермаркете.
  • Сушеные овощи помогут добавить блюду аромат, особенно хороши сублимированные виды, так как обладают повышенной концентрацией вкуса. Отдавайте предпочтение помидорам, сладкому и горькому перцу, они имеют природный солоноватый вкус.
  • Хрен, имбирь и горчица станут достойным заменителем не только соли, но и специй с остринкой. Их можно добавлять свежими или в высушенном виде, готовить заправки и соусы.
  • Специи и приправы хороши и в сочетании с солью и при её отсутствии. Особенно хороши для пробуждения аппетита базилик, орегано, майоран, тмин, кориандр, мускатный орех, тимьян и паприка. Помимо вкусовых качеств, они улучшают пищеварение, повышают иммунную защиту организма.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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