Врач Мясников рассказал о противовоспалительных свойствах вина и пива

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач и телеведущий Александр Мясников выделил продукты с противовоспалительными свойствами, считая, что употребление пива и вина может снизить риск развития аневризмы аорты. Также в список полезных продуктов включены фрукты, орехи, овощи, продукты из цельного зерна, нежирный сыр, чай, кофе и орехи.

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Мясников рекомендует избегать таких продуктов, как мясо, колбасные изделия, субпродукты, чипсы и сладкие газированные напитки. Особенно важно сократить потребление соли у мужчин, чтобы уменьшить риск аневризмы аорты.

Он также выделяет факторы риска, такие как генетическая предрасположенность, возраст старше 65 лет (особенно у мужчин), курение, атеросклероз, неконтролируемая гипертония и сидячий образ жизни, в сочетании с неправильным питанием.

Специалисты также советуют употребление горячих напитков с пряными специями, таких как безалкогольный глинтвейн, кофе с корицей или разнообразные чаи с добавками, включая лимон.