Субпродукты, такие как печень, почки, сердце, язык, голова, хвост, уши, голени, обладают рядом полезных свойств, поэтому их важно включать в свой рацион, рассказывает читателям Pravda.Ru эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова.
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Белки. Субпродукты являются источником белка, который необходим для роста и развития организма, а также для поддержания здоровья мышц и органов.
Минералы. В субпродуктах содержатся различные минералы, такие как цинк и магний, которые помогают регулировать обмен веществ и поддерживать здоровье костей и сердечно-сосудистой системы.
Полезные вещества. Субпродукты содержат, например, лецитин, который необходим для нормальной работы мозга.
Снижение веса. Благодаря содержанию белка и отсутствию жиров и углеводов, субпродукты идеально подходят для тех, кто следит за своим весом.
Субпродукты следует включать в меню из-за их высокой питательной ценности и полезных свойств. Регулярное их употребление способствует быстрому восстановлению сил после физических и эмоциональных стрессов. Однако стоит учесть, что субпродукты могут иметь отчетливый запах, который можно нивелировать предварительным замачиванием.
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