Врач Конев призвал запретить продажи корвалола и валокордина в РФ

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-кардиолог и геронтолог Юрий Конев высказал мнение о необходимости запрета продажи препаратов корвалола и валокордин в России. Это заявление было сделано в эфире "Радио 1" в комментарии к докладу "Демография 2030", опубликованному на сайте Общественной палаты России. Доклад предлагает ограничить продажу аптечных жидкостей, содержащих более 30% этилового спирта, в определенные часы, аналогично ограничениям на алкоголь.

Фото: "Health, Doctor and Legal Issues" by weiss_paarz_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Юрий Конев отметил, что корвалол и валокордин в некоторых случаях могут представлять опасность для здоровья, поскольку их основу составляют снотворные и седативные лекарства, которые не оказывают влияния на сосуды сердца. Он выразил опасения относительно безопасности этих препаратов при истинных сердечных приступах, отметив, что их употребление может нивелировать боль и создавать ложное ощущение благополучия, что в конечном итоге может привести к трагическим последствиям.

Конев подчеркнул, что несмотря на широко распространенное мнение о полезности корвалола и валокордина при болезнях сердца, они официально не являются сердечными препаратами.

Корвалол капли: мнение врача о препарате