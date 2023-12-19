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Врач Конев призвал запретить продажи корвалола и валокордина в РФ

1:17
Здоровье

Врач-кардиолог и геронтолог Юрий Конев высказал мнение о необходимости запрета продажи препаратов корвалола и валокордин в России. Это заявление было сделано в эфире "Радио 1" в комментарии к докладу "Демография 2030", опубликованному на сайте Общественной палаты России. Доклад предлагает ограничить продажу аптечных жидкостей, содержащих более 30% этилового спирта, в определенные часы, аналогично ограничениям на алкоголь.

Врач Конев призвал запретить продажи корвалола и валокордина в РФ
Фото: "Health, Doctor and Legal Issues" by weiss_paarz_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Юрий Конев отметил, что корвалол и валокордин в некоторых случаях могут представлять опасность для здоровья, поскольку их основу составляют снотворные и седативные лекарства, которые не оказывают влияния на сосуды сердца. Он выразил опасения относительно безопасности этих препаратов при истинных сердечных приступах, отметив, что их употребление может нивелировать боль и создавать ложное ощущение благополучия, что в конечном итоге может привести к трагическим последствиям.

Конев подчеркнул, что несмотря на широко распространенное мнение о полезности корвалола и валокордина при болезнях сердца, они официально не являются сердечными препаратами.

Корвалол капли: мнение врача о препарате
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
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