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Диетолог посоветовала отказаться от десертов и газированных напитков в новогоднюю ночь

0:57
Здоровье

Доктор Ирина Бородина поделилась с россиянами информацией о том, какие из популярных новогодних напитков могут оказать вредное воздействие на здоровье.

Диетолог посоветовала отказаться от десертов и газированных напитков в новогоднюю ночь
Фото: Нейросеть Шедеврум

Помимо калорийной и жареной пищи, опасность скрывается в сладких газированных напитках, упакованных соках и алкогольных напитках.

"В газированных напитках отсутствуют витамины, минералы и другие питательные вещества. Я рекомендую заменить их на натуральный морс или компот", — посоветовала доктор Бородина.

Необходимо обращать внимание на свое здоровье не только в отношении себя, но и в отношении своих детей. Несмотря на популярность газированных напитков, предпочтение следует отдать домашнему морсу и компоту, а потребление алкоголя следует свести к минимуму.

Эти простые рекомендации помогут вам насладиться новогодними праздниками, минимизируя вред для вашего здоровья.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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