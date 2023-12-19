Ученые нашли 5 видов орехов полезными для крепости костей

Некоторые сорта орехов способствуют укреплению костей и повышению уровня кальция в организме.
Специалисты рекомендуют обращать внимание на миндаль среди орехов, так как его считают отличным источником белка и кальция. В 100 граммах миндаля содержится 264 мг кальция. Кешью, хоть и содержит меньше кальция, также полезен из-за наличия полезных жирных кислот.
Фисташки помогают восполнить кальций и способствуют стабилизации кровяного давления, а также поддерживают здоровую массу тела.
Грецкие орехи благотворно влияют на здоровье клеток головного мозга, а фундук полезен для сердца и сосудов. Также рекомендуется включать в рацион сухофрукты, такие как финики и инжир, которые являются богатыми источниками витаминов.
Ученые из Лейденского университета провели исследование, которое показало, что добавление сахара в чай и кофе не оказывает негативного воздействия на организм.