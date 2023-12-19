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Нутрициолог Кузина рассказала, как похудеть без отказа от сладкого

1:56
Здоровье

Чтобы сбросить вес, человек может наслаждаться сладкими удовольствиями, при условии соблюдения определенных правил, рассказала психолог и нутрициолог Катерина Кузина.

Нутрициолог Кузина рассказала, как похудеть без отказа от сладкого
Фото: Нейросеть Шедеврум

Согласно эксперту, важно разумно подходить к употреблению сладких продуктов. Отказ от них полностью может вызвать стресс и даже недостаточное питание, что лишь ухудшит ситуацию. Кузина рекомендует выделять в рационе 150-300 калорий в день на сладости, умеренно наслаждаясь этим удовольствием.

Специалист также советует отдавать предпочтение здоровым альтернативам сладкого, таким как фрукты, сухофрукты, йогурты с низким содержанием жира или темный шоколад. Эти продукты могут помочь утолить потребность в сахаре.

Психолог отмечает, что десерты можно готовить самостоятельно, что позволяет отслеживать состав ингредиентов и в случае необходимости заменять их. Например, вместо сахара можно использовать мед, сообщает " Москва 24".

Кузина также подчеркивает важность занятий различными видами физической активности, которые могут уменьшить желание употреблять сладкое. Утренняя пробежка, йога или кардионагрузка способствуют улучшению общего самочувствия и помогают удержаться от чрезмерного потребления сладкого.

С точки зрения психологии эксперт призывает обращать внимание на свои желания в контексте похудения. Обсуждение с психологом плана снижения веса может помочь разрешить внутренние конфликты и избавить от желания к сладкому.

В заключение нутрициолог рекомендует еще один эффективный способ снижения веса. Она утверждает, что стоит попробовать отказаться от сладкого на две-три недели. Если у человека достаточно сильная воля, то он сможет сдержаться и не поддаться искушению при виде десерта.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Литвинов Александр
Занимается индивидуальной психоаналитически-ориентированной (психодинамической) психотерапией, психоэндокринологией, диагностикой и лечением тревожно-фобических расстройств, обсессивно-компульсивного расстройства, реакцией на тяжелый стресс, нарушения адаптации, соматоформных расстройств, соматизированных расстройств, социальных фобий, панических, тревожных и депрессивных расстройств.
Специалист Шипилова Мария
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