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Психолог рассказала о причинах ранней седины и алопеции волос

2:26
Здоровье

Ранняя седина и алопеция — довольно распространённая проблема не только мужчин, но и женщин. Психолог и автор курса "Психология здоровья" Карина Еремян рассказала Pravda.Ru о психологических причинах этих особенностей организма человека.

Психолог рассказала о причинах ранней седины и алопеции волос
Фото: unsplash .com/photos/LMZzFEavtNQ by Verne Ho verneho is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

— Витилиго волос, которое мы называем сединой, и алопеция происходят при изъязвлении плоского эпителия, то есть волосяных волокон. И, как следствие, волосы в буквальном смысле исчезают, в случае седины теряют пигмент. Этот процесс образуется при интенсивном конфликте разлуки. То есть когда человек разлучается с кем-то, кого он горячо любит, кем он дорожит, мы можем наблюдать седину.

Например, если понаблюдать за детьми, у которых абсолютно белые волосы, это как раз-таки отсутствие пигмента, то есть витилиго волос. В анамнезе этих детей можно наблюдать очень интересную статистику: у них была достаточно длительная, или интенсивная разлука с мамой, которая, например, уезжала на заработки. И ребёнок много времени её не видел.

У людей в более взрослом возрасте ранняя седина может возникнуть также в случае разлуки с близким человеком. Например, у молодой матери умирает ребёнок. Это драматичная утрата, здесь есть шок. И само расставание с ребёнком проживается в состоянии длительного внутреннего напряжения, включается принудительное мышление, то есть мысленное возвращение к этой ситуации, порой даже подавляются эмоции. Впоследствии это даёт потерю пигмента волос, или раннюю седину.

Та же ситуация наблюдается с алопецией. Иногда у женщин происходит алопеция с наступлением климактерического периода. При этом климакс может сам по себе стать мощным конфликтом — конфликтом разлуки со своей молодостью, пониманием, что женщина больше не фертильна, то есть не способна к размножению. Вот это может привести к тому, что женщина начнёт терять волосы.

Решением здесь может быть осознание ситуации, которая запустила процесс. Понимание природной закономерности. В случае подавленных эмоций необходимо биологическое проживание ситуации, то есть освобождение. В сложных случаях это лучше сделать вместе со специалистом.

Седина — это НЕ генетика! Лучший способ предотвратить раннюю седину
Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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