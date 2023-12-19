Винегрет и холодец улучшают работу пищеварительной системы. Эти блюда отлично подойдут для новогоднего стола, заявила врач-эндокринолог Елена Чуракина.
По её словам, винегрет — низкокалорийное, но сытное блюдо, которое содержит клетчатку и витамины. Как пояснила эксперт, говяжий или свиной холодец богат витамином А, витаминами группы В и легкоусвояемым белком.
Эти микроэлементы положительно сказываются на функционировании пищеварительной, иммунной и нервной системы, передаёт KP.RU.
Помимо этого, Чуракина добавила, что новогодний стол станет полезнее и ярче благодаря салату с креветками и рукколой, фруктовому салату, запечённому лососю.
Ранее диетолог Елена Соломатина озвучила полезное меню на Новый год. Специалист посоветовала приготовить оливье с яблоком, запечённую рыбу с овощами или нежирную курицу, а также ягодные сорбеты в качестве десерта.
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