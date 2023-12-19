Врач Чуракина заявила о пользе винегрета и холодца для пищеварения

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Винегрет и холодец улучшают работу пищеварительной системы. Эти блюда отлично подойдут для новогоднего стола, заявила врач-эндокринолог Елена Чуракина.

Фото: "File:Holodetc 1.jpg" by Kagor is licensed under CC BY-SA 3.0.

По её словам, винегрет — низкокалорийное, но сытное блюдо, которое содержит клетчатку и витамины. Как пояснила эксперт, говяжий или свиной холодец богат витамином А, витаминами группы В и легкоусвояемым белком.

Эти микроэлементы положительно сказываются на функционировании пищеварительной, иммунной и нервной системы, передаёт KP.RU.

Помимо этого, Чуракина добавила, что новогодний стол станет полезнее и ярче благодаря салату с креветками и рукколой, фруктовому салату, запечённому лососю.

Ранее диетолог Елена Соломатина озвучила полезное меню на Новый год. Специалист посоветовала приготовить оливье с яблоком, запечённую рыбу с овощами или нежирную курицу, а также ягодные сорбеты в качестве десерта.

Рецепт винегрета