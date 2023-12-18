Эндокринолог Родионова: жир запускает хронический воспалительный процесс

1:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ожирение — это не только косметическая проблема, которую хочется поправить, но и хроническое заболевание, сопровождающееся серьезными последствиями и даже смертельным исходом, утверждают медики из центра имени Илизарова, где функционирует "школа по снижению веса".

Фото: "Young and Fat" by Tobyotter is licensed under CC BY 2.0.

"Жировая ткань — это не просто нежелательный элемент, мешающий достичь хорошей формы. Это гормональный орган, вызывающий метаболические изменения в организме. Он ускоряет старение сосудов, хрящей и соединительных тканей. Кроме того, сама жировая ткань вырабатывает вещества воспалительного характера, инициируя хронический воспалительный процесс", — отмечает врач-эндокринолог Светлана Родионова из центра имени Илизарова.

Она подчеркивает проблемы с сердцем и сосудами, сталкивающиеся с людьми, страдающими ожирением, а также риски развития онкологии, инсультов и инфарктов.

Заведующая консультативно-диагностическим отделением центра, врач-травматолог-ортопед Наталья Созонова, указывает на то, что избыточный вес является фактором риска для развития артроза, так как суставы перегружаются и подвергаются быстрому разрушению.

Артрозы выявляются у почти половины женщин после 50 лет и у большинства мужчин после 60 лет, но в настоящее время это заболевание диагностируется даже у молодых пациентов.

Медики подчеркивают, что цель лечения ожирения — не просто изменить внешность. Они утверждают, что более важно уменьшить метаболические нарушения и гормональные проблемы, а также мотивировать человека заниматься коррекцией веса для поддержания здоровья.

Врачи призывают к постепенному похудению под наблюдением специалистов.