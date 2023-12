Эндокринолог Родионова: жир запускает хронический воспалительный процесс

Your browser does not support the audio element.

Ожирение — это не только косметическая проблема, которую хочется поправить, но и хроническое заболевание, сопровождающееся серьезными последствиями и даже смертельным исходом, утверждают медики из центра имени Илизарова, где функционирует "школа по снижению веса".

Фото: "Young and Fat" by Tobyotter is licensed under CC BY 2.0.