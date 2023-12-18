Онкохирург и медицинский директор клиники "Мамма" Антон Иванов подчеркнул, что наиболее распространенная форма рака ротоглотки, а именно рак миндалин, может быть вызвана вирусом папилломы человека (ВПЧ).
Инфицирование ВПЧ, особенно его высоконкогенных типов 16 и 18, стало лидирующей причиной заболевания, особенно у молодых некурящих людей обоих полов. Эксперт подчеркнул, что профилактика включает в себя минимизацию половых партнеров и использование барьерной контрацепции.
Кроме того, важно обратить внимание на симптомы, такие как боль при глотании, изменение голоса и другие, которые могут указывать на возможное заболевание.
Актёр Александр Устюгов оказался в центре внимания после высказывания критических замечаний относительно своей карьеры.