Установлено безопасное для здоровья количество сахара в чае и кофе

1:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ученые из Лейденского университета провели исследование, которое показало, что добавление сахара в чай и кофе не оказывает негативного воздействия на организм.

Фото: openverse by Uwe Hermann is licensed under CC BY-SA 2.0

В ходе исследования ученые проанализировали данные, собранные за 32 года у более чем 3 тысяч участников, которые регулярно употребляли чай или кофе с различным количеством добавленного сахара. На начальном и завершающем этапах наблюдений исследователи провели комплексное обследование здоровья участников, а также изучили причины смерти некоторых из них.

Анализ результатов показал, что добавление сахара в напитки не связано с повышенным риском преждевременной смерти. Те, кто потреблял чай и кофе с подсластителем, имели лишь незначительно более низкий риск по сравнению с теми, кто не добавлял сахар. Ученые отметили, что разница в риске смерти была слишком мала, чтобы иметь серьезное значение.

Авторы также подчеркнули, что положительный эффект сохраняется лишь при добавлении 2,5 грамма сахара (приблизительно два кусочка сахара) в напиток. В то время как газированные напитки, соки и прочие напитки содержат около 25 граммов сахара, что может оказывать негативное воздействие на здоровье.