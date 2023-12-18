Диетолог Гинзбург назвал две самые опасные диеты

1:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Некоторые люди, стремясь к идеальной фигуре, решаются на самые рискованные диеты и эксперименты. К сожалению, не редко в результате они теряют не только лишние килограммы, но и свое здоровье. Диетолог Михаил Гинзбург выделил две наиболее опасные диеты в беседе с "Вечерней Москвой" и рассказал о потенциальных угрозах, с которыми они связаны.

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"Строгие диеты могут привести к бессоннице и нервным срывам. Кроме того, страдает желудочно-кишечный тракт. Во время снижения веса происходит постоянное выделение соков в пищевод, однако отсутствие пищи для расщепления приводит к тому, что желудок начинает переваривать себя", — отмечает Гинзбург.

Также диеты могут вызвать нарушение электролитного баланса, что может привести к проблемам с сосудистым тонусом и резким изменениям артериального давления, даже до остановки сердца.

Очень строгие диеты повышают риск образования камней в почках и желчном пузыре.

Однако наиболее серьезные последствия, связанные с жесткими диетами, включают анорексию и булимию.

Среди двух самых опасных диет выделяются диета Пьера Дюкана, предполагающая полный отказ от углеводов, что может привести к подагре и образованию камней в желчном пузыре и почках из-за избыточного потребления белка, а также голодная диета, при которой человек временно отказывается от приема пищи.

"Такой метод снижения веса чреват многими негативными последствиями, начиная от сбоев в питании и заканчивая анорексией", — предупреждает диетолог.