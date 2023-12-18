Диетолог Соломатина назвала две самые вредные сладости

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

То, что конфеты и разнообразные сладости вредны для здоровья, часто и много говорят. Мол, лишний сахар и углеводы никому не приносят пользы. Но даже в этом "сладком" списке есть два продукта, которые врачи считают самыми опасными. По мнению диетолога Елены Соломатиной, никому не рекомендуется их употреблять, и вот почему.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Так, в число наиболее вредных она включила сладкие батончики.

"У многих они ассоциируются с шоколадом, но на самом деле в них практически нет шоколада. Зато присутствует большое количество ароматизаторов и сахара", – поясняет Соломатина.

Также очень вредными и опасными оказываются вафли и леденцы.

"В вафлях содержится много трансжиров, а в леденцах или карамели – чистый сахар", – отмечает диетолог.

Она объясняет, что трансжиры и сахар негативно влияют на работу клеток, способствуя разрушению клеточных мембран. В результате у человека могут возникнуть нарушения в усвоении белка и нарушения обменных процессов. Это может привести к повышению уровня холестерина и проблемам с сердечно-сосудистой системой, вплоть до риска инсульта или инфаркта.

Соломатина советует заменить эти вредные сладости на натуральный мармелад, пастилу или, например, на сорбет или зефир.