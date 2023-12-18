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Врач Кондрахин рассказал о пользе красного перца при простуде

1:09
Здоровье

Лимон и имбирь не обладают способностью устранять симптомы простуды. В беседе с "Радио 1" кандидат медицинских наук, врач-терапевт, клинический фармаколог, старший преподаватель кафедры фармакологии института фармации и медицинской химии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Андрей Кондрахин подчеркнул, что более эффективной мерой профилактики является употребление острой пищи.

Врач Кондрахин рассказал о пользе красного перца при простуде
Фото: Нейросеть Шедеврум

"Множество исследований подтвердили, что лимон и имбирь не оказывают выраженного эффекта. Однако красный перец, содержащий капсаицин, действует иначе. Раздражая глотку, он стимулирует кровообращение, устраняет застой и изменяет иммунную защиту организма, что способствует его восстановлению", — отметил врач.

Специалист также предупредил, что красный перец следует употреблять осторожно при наличии проблем с желудочно-кишечным трактом. В качестве дополнительных средств профилактики терапевт порекомендовал употребление горячего чая, теплого киселя и молока с маслом.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
Специалист Колобов Алимбек
Специализируется на диагностике, лечении и профилактике широкого спектра заболеваний, в том числе заболеваний опорно-двигательного аппарата, нарушений работы почек, печени, желудочно-кишечного тракта, легких, кожи, сердца и пр. Занимается сбором анамнеза, применением объективных и специальных методов исследования, выявлением необходимости в госпитализации, диспансеризации пациентов терапевтического профиля; определением факторов риска развития хронических заболеваний, выпиской рецепта с лекарствами, назначением процедур и прочих лечебных мероприятий для нормализации здоровья пациента.
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Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
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