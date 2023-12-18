Врач Кондрахин рассказал о пользе красного перца при простуде

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Лимон и имбирь не обладают способностью устранять симптомы простуды. В беседе с "Радио 1" кандидат медицинских наук, врач-терапевт, клинический фармаколог, старший преподаватель кафедры фармакологии института фармации и медицинской химии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Андрей Кондрахин подчеркнул, что более эффективной мерой профилактики является употребление острой пищи.

Фото: Нейросеть Шедеврум

"Множество исследований подтвердили, что лимон и имбирь не оказывают выраженного эффекта. Однако красный перец, содержащий капсаицин, действует иначе. Раздражая глотку, он стимулирует кровообращение, устраняет застой и изменяет иммунную защиту организма, что способствует его восстановлению", — отметил врач.

Специалист также предупредил, что красный перец следует употреблять осторожно при наличии проблем с желудочно-кишечным трактом. В качестве дополнительных средств профилактики терапевт порекомендовал употребление горячего чая, теплого киселя и молока с маслом.