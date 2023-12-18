EClinicalMedicine: ожирение может повышать риск развития рака поджелудочной

1:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Согласно исследованию ученых из университета Осаки (Япония), метаболический синдром, включающий ожирение, диабет, резистентность к инсулину и нарушение обмена веществ, связан с повышенным риском развития рака поджелудочной железы. Результаты этого исследования были опубликованы в журнале EClinicalMedicine.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Для проведения исследования использовались данные 4 600 443 человек, являющихся клиентами медицинского страхования в Японии. Информация была предоставлена японским центром медицинских данных. Ученые проанализировали информацию о состоянии здоровья участников, их семейной истории заболеваний и назначенной медицинской терапии.

Также были выявлены факторы, влияющие на вероятность заболевания раком поджелудочной железы.

В течение 41 месяца фазы наблюдения у 87 857 человек был диагностирован рак поджелудочной железы. Оказалось, что у людей с метаболическим синдромом это заболевание выявляется более часто. Критерии метаболического синдрома в Японии включают наличие у женщин талии, превышающей 85 сантиметров, и у мужчин — 90 сантиметров. Кроме того, у людей с метаболическим синдромом отмечается сниженный уровень липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) в крови, повышенное кровяное давление и уровень глюкозы натощак.

Исследователи подчеркнули, что лечение метаболического синдрома может служить методом профилактики развития рака поджелудочной железы.