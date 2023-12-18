Влияние магнитных бурь на человека и природу оценили

1:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Магнитные бури прогнозируются на Земле из-за сильнейшей за последние шесть лет вспышки на Солнце. Климатолог и доктор географических наук Нина Зайцева в беседе с RuNews24. ru раскрыла причины этого явления.

Фото: flickr. com

Специалист отметила, что явных доказательств влияния магнитных бурь на самочувствие людей нет. В первую очередь магнитная буря влияет на связь, а также на состояние в верхних слоях атмосферы.

"А что касается воздействия магнитной бури на организм, то существуют ли какие-то убедительные доказательства того, что люди страдают именно из-за них — я не слышала", — заявила метеоролог.

Кроме того, эксперт рассказала о том, повлияют ли магнитные бури на погоду в Европейской части страны, а также о том, насколько связаны они с тем, что в Московском регионе были зафиксированы аномальные снегопады.

Также эксперт посчитала, что магнитные бури и снегопады не имеют связи между собой.

"Мы же на простом куске камня крутимся вокруг солнца. Конечно, атмосферная циркуляция в последние десятилетия, безусловно, привела к изменениям в климате и погоде, которые мы наблюдаем", — добавила доктор географических наук.

Кроме того, метеоролог Зайцева заявила о том, что доказательств метеозависимости не существует. Ранее центр "Фобос" предостерегал о мощнейшей вспышке на солнце, зафиксированной 14 декабря, самой сильной за последние шесть лет.