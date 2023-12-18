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Влияние магнитных бурь на человека и природу оценили

1:37
Здоровье

Магнитные бури прогнозируются на Земле из-за сильнейшей за последние шесть лет вспышки на Солнце. Климатолог и доктор географических наук Нина Зайцева в беседе с RuNews24. ru раскрыла причины этого явления.

Влияние магнитных бурь на человека и природу оценили
Фото: flickr. com

Специалист отметила, что явных доказательств влияния магнитных бурь на  самочувствие людей нет. В первую очередь магнитная буря влияет на связь, а также на состояние в верхних слоях атмосферы.

"А что касается воздействия магнитной бури на организм, то существуют ли какие-то убедительные доказательства того, что люди страдают именно из-за них — я не слышала", — заявила метеоролог.

Кроме того, эксперт рассказала о том, повлияют ли магнитные бури на погоду в Европейской части страны, а также о том, насколько связаны они с тем, что в Московском регионе были зафиксированы аномальные снегопады.

Также эксперт посчитала, что магнитные бури и снегопады не имеют связи между собой.

"Мы же на простом куске камня крутимся вокруг солнца. Конечно, атмосферная циркуляция в последние десятилетия, безусловно, привела к изменениям в климате и погоде, которые мы наблюдаем", — добавила доктор географических наук.

Кроме того, метеоролог Зайцева заявила о том, что доказательств метеозависимости не существует. Ранее центр "Фобос" предостерегал о мощнейшей вспышке на солнце, зафиксированной 14 декабря, самой сильной за последние шесть лет.

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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