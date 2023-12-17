Врач Утюмова назвала полезные для здоровья "зимние" напитки

Врач-гастроэнтеролог "СберЗдоровья" Дарья Утюмова представила список полезных "зимних" напитков. Среди них выделяется чай с корицей, гвоздикой и душистым чёрным перцем, обладающий противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Утверждается, что такие компоненты, как имбирь, мёд и лимон, содержат аскорбиновую кислоту и витамины группы В, способствуя улучшению циркуляции крови и укреплению иммунной системы.
Также врач рекомендует травяные чаи с розмарином, мятой и эхинацеей, поясняя, что эти растения могут оказывать положительное воздействие на почки, сосуды и иммунную систему. Горячий шоколад с мёдом и корицей также включен в список полезных напитков, благодаря содержанию в какао-бобах антиоксидантов и полезных элементов.
Гастроэнтеролог предложила новую интерпретацию безалкогольного глинтвейна на основе грушевого сока с добавлением корицы, гвоздики и бадьяна. Утюмова подчеркнула, что алкоголь не является эффективным средством для согревания в холод, так как спирт приводит к расширению поверхностных кровеносных сосудов и быстрому потере тепла организмом на морозе.
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