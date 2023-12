Врач Утюмова назвала полезные для здоровья "зимние" напитки

Your browser does not support the audio element.

Врач-гастроэнтеролог "СберЗдоровья" Дарья Утюмова представила список полезных "зимних" напитков. Среди них выделяется чай с корицей, гвоздикой и душистым чёрным перцем, обладающий противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Утверждается, что такие компоненты, как имбирь, мёд и лимон, содержат аскорбиновую кислоту и витамины группы В, способствуя улучшению циркуляции крови и укреплению иммунной системы.

Фото: flickr. com by Selena N. B. H. from Fayetteville, USA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license