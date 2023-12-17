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Врач Гадзиян нашёл связь между солью и сахаром с тромбами в сосудах и жире на животе

1:30
Здоровье

Кандидат медицинских наук, хирург и онкоуролог Марк Гадзиян  в своём telegram-канале ответил на вопросы пользователей, касающиеся продуктов, которые стоит ограничить.

Врач Гадзиян нашёл связь между солью и сахаром с тромбами в сосудах и жире на животе
Фото: openverse by Uwe Hermann is licensed under CC BY-SA 2.0

По мнению этого опытного специалиста, соль и сахар являются наиболее вредными  в этом списке. Избыток соли в организме может вызвать образование тромбов в сосудах, повышение артериального давления и снижение уровня тестостерона. Поэтому  рацион, основанный на пищевых продуктах, богатых солью, например, консервах, может привести к серьёзным проблемам в организме.

Избыток сахара также отрицательно влияет на подавление выработки инсулина и приводит к отложению жира в органах брюшной полости. Доктор предупредил о том, что продукт присутствует в большом количестве в обезжиренных продуктах. Он отметил, что еда без содержания жиров часто содержит высокую долю сахара, поскольку такая пища не всегда обладает приятным вкусом, и многие производители прибегают к добавлению большого количества сахара, чтобы сделать её вкусной.

Специалист также напомнил, что простые углеводы, сахар и соль, а также трансжиры, являются "убойной комбинацией" для нашего мозга и способны привести к его деструкции. Уже одна порция таких продуктов может замедлить работу мозга в момент, когда ему необходимо усвоить и обработать важную информацию.

Обезжиренные продукты: польза или вред?
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Паниченко Анна
Маммолог-онколог
Специалист Сергеев Пётр
Занимается хирургическим и медикаментозным лечением доброкачественных, пограничных и злокачественных опухолей. Определяет стратегию и этапность лечения онкологических заболеваний
Специалист Гусляков Александр
Занимается профилактикой, диагностикой и хирургическим лечением заболеваний опухолевой природы, как доброкачественных, так и злокачественных
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