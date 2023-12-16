Лечение геморроя в домашних условиях может включать различные методы, такие как медикаментозное лечение, народные средства, диета, физическая активность и гигиенические процедуры, рассказывает читателям Pravda.Ru эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова.
"Народные методы включают прохладные сидячие ванны на основе настоев лечебных трав, примочки с использованием рябиновых ягод или меда, а также самостоятельное приготовление ректальных свечей.
Диета направлена на нормализацию пищеварения и включает продукты, богатые пищевыми волокнами. Физическая активность также играет важную роль в лечении геморроя. Однако перед использованием любых методов лечения, особенно народных, рекомендуется проконсультироваться с врачом, особенно при наличии осложнений или хронического геморроя", — отмечает эксперт.
При наличии показаний также могут быть применены малоинвазивные методы устранения геморроидальных узлов, такие как:
Важно помнить, что хронический геморрой на любых стадиях требует консультации врача, поэтому при наличии симптомов рекомендуется обратиться к специалисту для определения оптимальной схемы лечения и предотвращения осложнений.
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