Специалист рассказал об эффективности обновлённой вакцины "Спутник Лайт"

1:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кому нужно будет привиться в первую очередь и защитит ли прививка от постоянно изменяющихся штаммов коронавируса, рассказал инфекционист, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков.

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

В состав новой вакцины от ковида учёные ввели частицы генома одного из новых подвидов Омикрона-Кракена, который активно циркулирует с весны 2023. Старая вакцина Спутник уже не успевает за быстромутирующим коронавирусом. Пока непонятно, подействует ли нынешний "Спутник Лайт" на распространяющийся сейчас в мире штамм ковида "пирола" и другие новые подвиды "омикрона", но предварительные данные показали высокую её эффективность на прежние мутации.

"Подвидов Омикронов много. Поэтому здесь возникает вопрос, как быстро получится адаптировать вакцину под новые штаммы. Тот омикрон Пиролла, который пришел сейчас, немножко другой: он обходитс иммунные барьеры и заражает тех людей, которые даже болели весной. У него есть новые виды мутаций, отличные от Кракена, но есть и общий геномный состав. Поэтому, если вакцина будет адаптироваться оперативно, она будет работать. В настоящий момент она должна теоретически обеспечить защиту от осложнений. А вот сможет ли она защитить от новых мутаций омикрона, покажет только время и дополнительные исследования", — говорит эксперт Pravda.Ru.

Обновлённой вакциной, информирует специалист, в первую очередь, как и ранее, нужно привиться людям из группы риска.

"Пожилые, с хроническими заболеваниями легких, с иммунодефицитным состоянием. Ковидом мы сейчас болеем по статистике раз в полгода. Иммунитет недлительный, нестойкий", — пояснил доктор.

Сразу после регистрации новой вакцины учёные готовы отправить в регионы первую партию препарата- около 135 тысяч доз.

Зачем делать прививку от коронавируса?