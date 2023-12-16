Врачи нашли связь между субпродуктами и хорошей кровью

1:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врачи напоминают, что важным правилом здорового питания является разнообразие продуктов. В меню необходимо учитывать не только красное мясо и птицу в разумных порциях несколько раз в неделю (предпочтение следует отдавать способам приготовления, исключающим жареную пищу), но и субпродукты. Это доступный источник полезных веществ, которые организму так необходимы, но о которых часто забывают, подчеркивают врачи из здоровое-питание.рф.

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Особое внимание специалисты рекомендуют обратить на блюда из говяжьего сердца. Оно включает в шесть раз больше витаминов группы В, чем говядина, а содержание железа в нём превышает содержание в мясе в полтора раза. Поэтому такая пища поможет восстановить запасы железа — микроэлемента, необходимого организму для выработки эритроцитов (красных кровяных телец).

Бледность, слабость, утомляемость, головная боль — это лишь несколько последствий недостатка гемоглобина в организме.

В список самых полезных субпродуктов также входят куриные сердечки. Они содержат большое количество фосфора, калия, магния, железа, цинка и меди. Рекомендуется добавлять их в супы, варить или тушить (особенно вкусно получается в сметанном соусе). Из сердечек также можно приготовить шашлыки.

Печень обладает высоким содержанием железа и витамина В12, которые являются важными для профилактики и лечения анемии. Тем, кто ищет продукт с высоким содержанием белка и низким содержанием жиров, специалисты посоветовали обратить внимание на язык.

Как часто можно есть субпродукты