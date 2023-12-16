Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дочь Заворотнюк рассказала о тяжелом состоянии здоровья мамы
Секрет приготовления рассады, который обеспечит хороший рост помидорам
Рецепт нежного салата с грудкой и пряной морковью на Новый год заменит "Оливье"
Врачи ответили, зачем людям нужны зубы мудрости
Россияне смогут объединить страхование жизни с получением дохода от инвестиций
Водителям рассказали о сложностях постановки автомобиля на учет в 2024 году
Кардиолог Копылов заявил, что алкоголь в Новый год вредит организму гораздо сильнее
Психолог Зродникова поделилась лучшими способами улучшения памяти
Эксперты рассказали, почему продажи китайских автомобилей в России рухнули

Врачи нашли связь между субпродуктами и хорошей кровью

1:48
Здоровье

Врачи напоминают, что важным правилом здорового питания является разнообразие продуктов. В меню необходимо учитывать не только красное мясо и птицу в разумных порциях несколько раз в неделю (предпочтение следует отдавать способам приготовления, исключающим жареную пищу), но и субпродукты. Это доступный источник полезных веществ, которые организму так необходимы, но о которых часто забывают, подчеркивают врачи из здоровое-питание.рф.

Врачи нашли связь между субпродуктами и хорошей кровью
Фото: openverse by Andrew Mason is licensed under CC BY 2.0

Особое внимание специалисты рекомендуют обратить на блюда из говяжьего сердца. Оно включает в шесть раз больше витаминов группы В, чем говядина, а содержание железа в нём превышает содержание в мясе в полтора раза. Поэтому такая пища поможет восстановить запасы железа — микроэлемента, необходимого организму для выработки эритроцитов (красных кровяных телец).

Бледность, слабость, утомляемость, головная боль — это лишь несколько последствий недостатка гемоглобина в организме.

В список самых полезных субпродуктов также входят куриные сердечки. Они содержат большое количество фосфора, калия, магния, железа, цинка и меди. Рекомендуется добавлять их в супы, варить или тушить (особенно вкусно получается в сметанном соусе). Из сердечек также можно приготовить шашлыки.

Печень обладает высоким содержанием железа и витамина В12, которые являются важными для профилактики и лечения анемии. Тем, кто ищет продукт с высоким содержанием белка и низким содержанием жиров, специалисты посоветовали обратить внимание на язык.

Как часто можно есть субпродукты
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Попова Юлия
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как различные виды анемий, острые лейкозы, миелодиспластический синдром, хронические миелопролиферативные заболевания, множественная миелома, гистиоцитозы, патология системы гемостаза, реактивные изменения крови, лихорадка неясного генеза, антифосфолипидный синдром, неотложные состояния в гематологии и др
Специалист Павлова Ольга
Специализируется на диагностике и лечении анемий, тромбоцитопений, лейкопений различного генеза; хронических миелопролиферативных заболеваний (эссенциальная тромбоцитемия, эритремия, первичный миелофиброз, хронический миелолейкоз).
Специалист Шеина Ирина
Проводит диагностику и лечение заболеваний крови и патологий кроветворных органов (печень селезенка и др.), таких как анемия, гемофилия, лейкоз, лимфома (в том числе лимфогранулез), миеломная болезнь.
Популярное
Участник СВО приехал в отпуск и вышел на пикет с требованием помочь сослуживцам

В Чите приехавший в отпуск участник специальной военной операции Олег Изосимов вышел на одиночный пикет к зданию правительства Забайкальского края с требованием помочь сослуживцам.

В Чите участник СВО Изосимов выступил с требованием помочь сослуживцам
Певица Кристина Орбакайте заметила, что после возвращения в РФ произошли "прекрасные изменения"
Прекрасные изменения: певица Кристина Орбакайте сделала признание о России
Удар "Кинжалами" напугал Зеленского. Он был эвакуирован в Висбаден смотреть "мультики"
В США раздражены настроением Путина
Японский патриотизм перерос в национализм и милитаризм — историческая справка Сергей Лебедев Зеленский эвакуировался после удара "Кинжалами" по ЗРС Patriot под Киевом Любовь Степушова Белград хочет вернуть сербов на родину  Михаил Плисюк
Уехавший в США Панин* пожаловался на дороговизну и попросил помощи
В Китае рассказали о шутке Путине, которая вызвала негодование на Западе
Чай превращается в отраву: главные ошибки, которые делают многие
Чай превращается в отраву: главные ошибки, которые делают многие
Последние материалы
Рецепт нежного салата с грудкой и пряной морковью на Новый год заменит "Оливье"
Врачи ответили, зачем людям нужны зубы мудрости
Врачи нашли связь между субпродуктами и хорошей кровью
Россияне смогут объединить страхование жизни с получением дохода от инвестиций
Водителям рассказали о сложностях постановки автомобиля на учет в 2024 году
Кардиолог Копылов заявил, что алкоголь в Новый год вредит организму гораздо сильнее
Психолог Зродникова поделилась лучшими способами улучшения памяти
Эксперты рассказали, почему продажи китайских автомобилей в России рухнули
Друг Градского Додолев рассказал, сколько Пугачёва зарабатывала в 90-е
Алла Пугачёва и Максим Галкин* вернулись в Израиль на юбилей Андрея Макаревича**
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников